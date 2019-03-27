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Tekvandoda Dünya Şampiyonası kadrosu netleşti

27 Mart 2019 Çarşamba 09:38
Tekvandoda Dünya Şampiyonası kadrosu netleşti

ANKARA (AA) - İngiltere'de düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-19 Mayıs tarihlerinde Manchester kentinde gerçekleştirilecek şampiyona öncesi kadro netleşti.

Dünya Şampiyonası'nda erkekler 58 ve 74 kiloda Türkiye'yi temsil edecek sporcuları belirlemek için Konya'da seçmeler yapıldı.

Seçmeler sonucunda erkekler 58 kiloda Kemal Külük, 74 kiloda ise Barış Dağ kadroya girmeye hak kazandı. Diğer 14 sıklette mücadele edecek milli sporcular, daha önce açıklanmıştı.

Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak milli tekvandocular şunlar:

Kadınlar: Filiz Ögel (46 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut (+73 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Kemal Külük (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Barış Dağ (74 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:38
  1. Barış Dağ
  2. Dünya Tekvando Şampiyonası
  3. Kadro
  4. Kemal Külük
  5. tekvando

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