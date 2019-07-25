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Tekvando sporunu öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:03
Tekvando sporunu öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor. Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen Tekvando kursunda 150 sporcu Uzak Doğu sporu yapmayı öğreniyor.


Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyespor, Yaz Spor Okulları’nda binlerce öğrenciyi ağırlıyor. Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen kurslarda en fazla ilgiyi görenlerin başında ise Tekvando geliyor. Hafta içi 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Gediz Spor Salonu’nda ve Muradiye Sosyal Tesislerinde 7-14 arasındaki çocuklara yönelik verilen kursta 150 sporcu Uzak Doğu sporunu öğreniyor. Tekvando Antrenörleri Zekai Demir ve Serap Aydeniz’in verdiği eğitimlerde öğrenciler bir yandan spor yaparken bir yandan da eğleniyor. Tekvando’ya olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Antrenör Zekai Demir, “İki yerde 150 sporcumuz Tekvando yapmayı öğreniyor. Ailelerden ve öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Antrenmanlarımızı hafta içi 5 gün yapıyoruz.” derken, Antrenör Serap Aydeniz ise şunları söyledi: “Yaz okullarından da seçtiğimiz sporcular ile müsabakalara katılmak için çalışmalarımızı yıl boyu sürdürüyoruz. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesinde büyük emeği olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Başkanımız Arif Alkan’a ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz”


4 yıldır Tekvando ile ilgilendiğini dile getiren sporculardan Habib Özkaya ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “13 yaşındayım. Tekvandoyu çok seviyorum. 4 yıldır bu sporu yapıyorum. Spor yaptığım için mutluyum ve herkesin sporla ilgilenmesi gerektiğine inanıyorum.”

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:03
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