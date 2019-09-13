0553 313 94 23

Tekvando: Grand Prix 2. Seri Müsabakaları

Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün altın madalya kazandı

13 Eylül 2019 Cuma 15:27
Tekvando: Grand Prix 2. Seri Müsabakaları

ANKARA (AA) - Tekvandoda, Japonya'da başlayan Grand Prix 2. Seri Müsabakaları'nda Türkiye 1 altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Chiba kentindeki müsabakalarda Türk sporcu, final maçında Faslı Laaraj Nada'yı 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, ilk turda Filipinler’den Louise Pauline, ikinci turda Almanya’dan Madeline Folgmaan, çeyrek finalde Çin’den Lijun Zhou ve yarı finalde de Rusya’dan Tatiana Kudashova’yı yenerek finale yükseldi.

Finalde Faslı Laaraj Nada ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, son 2 saniyesine 3-1 geride girdiği maçta rakibinin kafasına yaptığı vuruşla 3 puan birden alarak rakibini 4-3 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Türkiye’yi ilk gün temsil eden diğer sporculardan kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ikinci turda, aynı kiloda Ferhat Can Kavurat ise ilk turda organizasyona veda etti.

Organizasyonun ikinci gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli mücadele edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:27
  1. Grand Prix 2. Seri Müsabakaları
  2. Hatice Kübra İlgün
  3. Japonya
  4. tekvando

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehirspor'da Çapa dönemi sona erdi
    1. Eskişehirspor'da Çapa dönemi sona erdi
    2. İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e..
    3. Okçuluk için antrenör adayları eğitime..
    4. Hendek Belediyesi’nden 9 bin kişilik..
    5. Bilecik'te genç kadına iğrenç tuzak!..
    6. FETÖ’nün kriptolu flaş belleği ABD’de..
    7. Belediyenin aşure hayrı ağızları..
    8. Brüksel'de Türkiye-AB Siyasi Diyalog..
    9. FETÖ’den 2 kaymakam adayına gözaltı
    10. Küçük Sedanur'un öldürülmesi davası
    11. Siirt’te balkondan düşen 1 kişi..
    12. Çocuklar hobi bahçelerinde toprakla..
    13. Jandarmadan esrar operasyonu
    14. Oto tamirhanesinde çırağa triger..
    15. Nijerya'da korkunç saldırı!
    16. Kızılay Şube Başkanı Soylu’dan ‘Dünya..
    17. Bu sabah incir toplamaya gitmişti!..
    18. Kula’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Netanyahu: "Seçimlerden önce Gazze’ye..
    20. İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi,..
    21. Ukrayna'da "Rapid Trident-2019"..
    22. Hindistan'ın Cammu Keşmir'de güvenlik..
    23. Şahinbey Belediyesi’nden 23 Nisan..
    24. Katar Diyarbakır'daki terör..
    25. STK’lar vatandaşları teröre lanet..
    26. Antalya’da Cumhurbaşkanlığından aşure..
    27. Başkan Çatal, “Halk Günü..
    28. Kendini boksör sanan Fransız polisi..
    29. Çat’ta okul servisleri denetlendi
    30. Bakan Soylu'dan oturma eylemi yapan..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!