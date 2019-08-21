Tekvando: Dünya Kupası Takım Şampiyonaları
- Türkiye'yi organizasyonda karışık takım müsabakalarında Hasan Can Lazoğlu, Yunus Sarı, Ayşe Asma ve İkra Kayır temsil edecek21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
ANKARA (AA) - Tekvandoda Dünya Kupası Takım Şampiyonaları, Çin'de düzenlenecek.
Wuxi kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon 23-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye, organizasyonda karışık takım kategorisinde mücadele edecek.
Hasan Can Lazoğlu, Yunus Sarı, Ayşe Asma ve İkra Kayır'dan oluşan milli takım, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.
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