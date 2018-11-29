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Tekvando: Avrupa Yıldızlar Şampiyonası

Organizasyonun ilk gününde, milli sporcu Nehir Güneş gümüş madalya elde etti

29 Kasım 2018 Perşembe 21:43
Tekvando: Avrupa Yıldızlar Şampiyonası


ANKARA (AA) - Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nehir Güneş gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya'nın Marina d'Or bölgesinde bugün başlayan organizasyonda, erkekler 33 ve 37, kızlar 29, 33 ve 37 kiloda mücadeleler yapıldı.

Kızlar 29 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Nehir Güneş, gümüş madalya elde etti.

Şampiyona, 2 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Türkiye'yi şampiyonada 22'si erkek, 29'u kız olmak üzere 51 sporcu temsil ediyor.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:43
  1. Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
  2. gümüş madalya
  3. Nehir Güneş

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