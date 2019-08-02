Teksüt Bandırma, Shelton ile yeniden anlaştı



BALIKESİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, geçen sezonun ortasında kadrosuna kattığı ABD'li D.J. Shelton ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Geçen sezona Belarus'un Tsmoki-Minsk takımında başlayan Shelton, burada çıktığı 12 maçta 14,6 sayı ve 7 ribaunt ortalamaları yakaladı. ABD'li oyuncu, geçen yılın aralık ayında transfer olduğu Bandırma ekibinde, forma giydiği 23 lig maçında 13 sayı, 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 9 karşılaşmaya çıkan Shelton, 11,6 sayı, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.