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Teksüt Bandırma, Shelton ile yeniden anlaştı

02 Ağustos 2019 Cuma 15:25
Teksüt Bandırma, Shelton ile yeniden anlaştı


BALIKESİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, geçen sezonun ortasında kadrosuna kattığı ABD'li D.J. Shelton ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezona Belarus'un Tsmoki-Minsk takımında başlayan Shelton, burada çıktığı 12 maçta 14,6 sayı ve 7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

ABD'li oyuncu, geçen yılın aralık ayında transfer olduğu Bandırma ekibinde, forma giydiği 23 lig maçında 13 sayı, 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 9 karşılaşmaya çıkan Shelton, 11,6 sayı, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:25
  1. Balıkesir
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