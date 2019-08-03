Teksüt Bandırma rekabetçi takım oluşturma hedefinde





BALIKESİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma'nın sportif direktörü Turgay Çataloluk, rekabetçi bir takım oluşturarak sezona başlamak istediklerini söyledi.

Yeni sezon öncesi takıma takviyelere devam eden Teksüt Bandırma'da sportif direktör Çataloluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon hedeflerinin bundan önceki sezonlardan farklı olmadığını ifade etti.

Altyapılarından yetişen yerli oyuncular ve kendilerine uygun yabancı basketbolcularla her kulvarda başarı hedeflediklerini dile getiren Çataloluk, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bu sezon da tıpkı geçen sezon olduğu gibi dışarıdan herhangi bir yerli sporcu transfer etmedik. Mevcut kadromuzda bulunan sporcularımızın yanı sıra Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden kulübümüz Bandırma Kırmızı'dan alacağımız yerli oyuncularımızla yine rekabetçi bir takım oluşturarak sezona başlayacağız. Takım kaptanımız Tolga Geçim Anadolu Efes'e, Cem Ulusoy ve Metehan Akyel ise Gaziantep Basketbol'a transfer oldu. Ayrıca yine Alex Perez, THY Avrupa Ligi ekibi Zalgiris ve Jordan Morgan ise Pınar Karşıyaka ile anlaştı. Yabancı oyuncularımızdan sadece D.J. Shelton ile kontrat yeniledik ve 4 yeni yabancı basketbolcuyla anlaşarak kadro oluşumumuzu tamamladık."





- Yeni sezon çalışmaları 15 Ağustos'ta başlıyor





Başantrenör Hakan Demir ile yola devam etme kararı aldıklarını aktaran Çataloluk, 15 Ağustos'ta yeni sezon çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarına Bandırma'da başlayacaklarını dile getiren Turgay Çataloluk, "7-9 Eylül tarihlerinde Almanya'da Brose Bamberg ve Ludwigsburg ile hazırlık karşılaşmaları oynayacağız. Daha sonrasında Antalya'da 11-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gloria Kupası'na katılacağız. En son olarak da İstanbul'a geçerek 18-21 Eylül tarihlerinde organize edilecek Geleneksel TÜBAD Turnuvası'nda son durumumuzu görme imkanı bulacağız. Bu turnuvanın ertesi haftası da bildiğiniz gibi Basketbol Süper Ligi resmi olarak başlayacak." ifadelerini kullandı.

Turgay Çataloluk, 1994'ten bu yana 25 sene resmi isim sponsorluğuyla yollarına devam ettiklerini, bir geleneği sürdüren Teksüt'e ve yönetim kurulu başkanı Cevdet Arınık'a teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.