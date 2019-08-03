0553 313 94 23

Teksüt Bandırma rekabetçi takım oluşturma hedefinde

- Kulüp sportif direktörü Turgay Çataloluk:"Mevcut kadromuzda bulunan sporcularımızın yanı sıra Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden kulübümüz Bandırma Kırmızı'dan alacağımız yerli oyuncularımızla yine rekabetçi bir takım oluşturarak sezona başlayacağız"- "Yabancı oyuncularımızdan sadece D.J. Shelton ile kontrat yeniledik ve 4 yeni yabancı basketbolcuyla anlaşarak kadro oluşumumuzu tamamladık"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
Teksüt Bandırma rekabetçi takım oluşturma hedefinde


BALIKESİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma'nın sportif direktörü Turgay Çataloluk, rekabetçi bir takım oluşturarak sezona başlamak istediklerini söyledi.

Yeni sezon öncesi takıma takviyelere devam eden Teksüt Bandırma'da sportif direktör Çataloluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon hedeflerinin bundan önceki sezonlardan farklı olmadığını ifade etti.

Altyapılarından yetişen yerli oyuncular ve kendilerine uygun yabancı basketbolcularla her kulvarda başarı hedeflediklerini dile getiren Çataloluk, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bu sezon da tıpkı geçen sezon olduğu gibi dışarıdan herhangi bir yerli sporcu transfer etmedik. Mevcut kadromuzda bulunan sporcularımızın yanı sıra Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden kulübümüz Bandırma Kırmızı'dan alacağımız yerli oyuncularımızla yine rekabetçi bir takım oluşturarak sezona başlayacağız. Takım kaptanımız Tolga Geçim Anadolu Efes'e, Cem Ulusoy ve Metehan Akyel ise Gaziantep Basketbol'a transfer oldu. Ayrıca yine Alex Perez, THY Avrupa Ligi ekibi Zalgiris ve Jordan Morgan ise Pınar Karşıyaka ile anlaştı. Yabancı oyuncularımızdan sadece D.J. Shelton ile kontrat yeniledik ve 4 yeni yabancı basketbolcuyla anlaşarak kadro oluşumumuzu tamamladık."


- Yeni sezon çalışmaları 15 Ağustos'ta başlıyor


Başantrenör Hakan Demir ile yola devam etme kararı aldıklarını aktaran Çataloluk, 15 Ağustos'ta yeni sezon çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarına Bandırma'da başlayacaklarını dile getiren Turgay Çataloluk, "7-9 Eylül tarihlerinde Almanya'da Brose Bamberg ve Ludwigsburg ile hazırlık karşılaşmaları oynayacağız. Daha sonrasında Antalya'da 11-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gloria Kupası'na katılacağız. En son olarak da İstanbul'a geçerek 18-21 Eylül tarihlerinde organize edilecek Geleneksel TÜBAD Turnuvası'nda son durumumuzu görme imkanı bulacağız. Bu turnuvanın ertesi haftası da bildiğiniz gibi Basketbol Süper Ligi resmi olarak başlayacak." ifadelerini kullandı.

Turgay Çataloluk, 1994'ten bu yana 25 sene resmi isim sponsorluğuyla yollarına devam ettiklerini, bir geleneği sürdüren Teksüt'e ve yönetim kurulu başkanı Cevdet Arınık'a teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Basketbol
  4. Basketbol Süper Ligi
  5. Teksüt Bandırma
  6. Turgay Çataloluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Zarif Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildi"
    1. "Zarif Trump'la görüşmek için Beyaz..
    2. Kayseri Şehir Hastanesi’nden Ağrısız..
    3. Şehit Aileleri ve gazilere yardım..
    4. Nevşehir’de Azeri otobüs devrildi: 14..
    5. Nevşehir Belediyespor’un Kızılcahamam..
    6. Oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
    7. Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak..
    8. Ataç yeni başkanlara rol model oluyor
    9. Teksüt Bandırma rekabetçi takım..
    10. Kent söyleşilerinin bu ayki konukları..
    11. Finansın merkezi için gaza basılıyor
    12. Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam..
    13. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    14. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    15. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    16. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    18. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    19. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    20. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    21. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    22. TL ile ihracatta rekor
    23. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    24. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    25. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    26. Bingöl’de en tatlı hasat
    27. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    28. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    29. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    30. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız