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Tekstilciler üretim ve ihracatla büyümek istiyor! ‘Yükümüze omuz verenlerlebirlikte uçarız’

Damat, D’S Damat ve Tween gibi markaları barındıran Orka Holding’in Patronu Süleyman Orakçıoğlu, faizin yatırım iştahını baltaladığına işaret ederek, “Bu konuda mutlaka ve mutlaka önlem alınmalı” dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:54
Tekstilciler üretim ve ihracatla büyümek istiyor! ‘Yükümüze omuz verenlerlebirlikte uçarız’

Döviz kurundaki aşırı değerlenme ve yüzde 25’e varan faiz oranlarını geri çekmek için hükümetin çalışmalarını yakın takibe alan işdünyası, üretimi artırmak ve ürünleri değerinde satmak için gösterdikleri çabanın desteklenmesini istiyor.  

Piyasalarda dengenin sağlanması için yapılan girişimleri memnuniyetle karşılayan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman OrakçıoğluTeşvik ve hibe önemli ama şu şartlarda faize dönük mücadele ile yüksek kurdan doğan yükümüze omuz verilmeli” mesajını verdi. Bünyesinde Damat, D’S Damat ve Tween gibi markaları barındıran Orka Holding’in Patronu Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede, faizin yatırım iştahını baltaladığına işaret ederek, “Bu konuda mutlaka ve mutlaka önlem alınmalı” diye konuştu.

DESTEKLER ARTIRILMALI

Yerli ve yabancı yatırımları arttırma adına pek çok karar alındığını vurgulayan Orakçıoğlu, “Bu çerçevede firmalara arsa tahsis edildi, teşvik ve hibe verildi. Bunlar önemli ama şu şartlarda faiz yardımları da arttırılmalı. Yatırım yapanların, yapmaya niyetlenenlerin faiz yüküne omuz verilmeli. Faiz oranları yüzde 20 ila 30 ise bunun yüzde 10’u ila 15’i devlet tarafından karşılanmalı” dedi.

Gerekli adımlar atıldığında üretimin artacağını ve ekonomik durgunluğun aşılacağını dile getiren Orakçıoğlu, “Böylelikle ülkemiz kalkınıp büyüyecek, faiz yatırımlara bariyer veya engel olmaktan çıkacak” ifadesini kullandı.

STRESLERE ALIŞKINIZ

Piyasalardaki dalgalanmalara da değinen Orakçıoğlu, şu uyarıları yaptı: “Ülkemiz dönem dönem streslerle karşı karşıya kalıyor. 1994 ve 2001 gibi… Şirketlerimiz, sektörlerimiz bu streslere alışkın. Dünyada da durum böyle, şu aşamada anormal normal karşılanıyor. Her ülkede, her bölgede pek çok sorun bulunduğu muhakkak. Bu sorunlara pesimist yaklaştığımız takdirde önümüzü göremeyiz. Onun için optimist yaklaşmamız, konum almamız gerekiyor.

YÜZDE 5 BÜYÜRÜZ

Ülkemizin her alanda atılım yaptığını belirten Orakçıoğlu, şöyle devam etti: “Bunu 2017’de gelen rekor büyümeden de anlıyoruz. Dünyada yüzde 3’lerden, yüzde 2’lerden söz edilen bir dönemde yüzde 7,4 büyümemiz önemli bir başarı. Biz bu başarıyı devam ettirmeli, 2018’de minimum yüzde 5 büyümeliyiz. Şu anda hem ekonomimiz hem de dev projelerimizle dünyanın ilgi odağıyız. Gerek 3. Havalimanı gerek tünel ve geçit projelerimizle ağırlığımızı arttırıyor, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz.

AFRİKA RADARINDA

Orka Holding, Damat, D’S Damat ve Tween markalarını dünyanın dört bir yanına taşımayı amaçlıyor. Holdingin yönetim kurulu başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye’de 210, 73 ülkede 160 showroomdan müşterilerine hizmet verdiklerini kaydetti. Orakçıoğlu, “2018 hedefimiz ülke içinde 230, ülke dışında 200 showrooma ulaşmak. Kamerun, Libya ve Tunus dâhil pek çok ülkeye adım atacağız. Aralarında Almanya, Rusya ve İtalya’nın da bulunduğu ülkelerde yeni showroomlar açacağız” açıklamalarında bulundu.

Yeni yönetim modelinin ekonomiye olumlu katkı sunacağını ifade eden Süleyman Orakçıoğlu: “Ekonomiye yön verecek isimler, deneyimli olup ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacaktır. Tabii bu dönemde yatırımcılar da ödevlerini yapmalı, yeni yatırımlara odaklanmalı, ürün ve marka ihracatına önem vermeli.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:54
  1. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
  2. Damat
  3. D’S Damat
  4. Tween
  5. Orka Holding
  6. Yeni Akit
  7. Süleyman Orakçıoğlu

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