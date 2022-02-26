Tekstilciler, ABD’de ürünlerini tanıttı

Firma yetkilileri, fuarda son kumaş örneklerini ve sürdürülebilir tekstil ürünlerini inceledi. Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Bursalı firmaların stantlarını ziyaret etti. Kuzum, Türkiye tekstil endüstrisinin her geçen gün geliştiğini ve ihracatını artırdığını belirtti. Kuzum, şunları kaydetti: “Teknoloji fuarına gidiyorsunuz, bir Türk şirketi karşınıza çıkıyor. Tekstil fuarına gidiyorsunuz, Türk şirketlerinin burayı domine ettiğini görüyorsunuz. Firmalarımızın stantlarını tek tek gezdik. Hakikaten burada harika işler var. Bağlantılar kuruluyor. Tekstil sektörü, ülkemizin dünya liginde ağırlığı olduğu bir alan. Modanın, tasarımın merkezi olan Los Angeles’ta bu işleri yapabilmek büyük bir başarı.”