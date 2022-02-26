  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tekstilciler, ABD’de ürünlerini tanıttı
Ekonomi

Tekstilciler, ABD’de ürünlerini tanıttı

Bursa merkezli tekstil firmaları, ABD’nin Los Angeles kentinde birçok ülkeden firmanın stant açtığı LA Textile Show Fuarı’nda ürünlerini sergiledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 22:01:00 -
Tekstilciler, ABD’de ürünlerini tanıttı

Firma yetkilileri, fuarda son kumaş örneklerini ve sürdürülebilir tekstil ürünlerini inceledi. Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Bursalı firmaların stantlarını ziyaret etti. Kuzum, Türkiye tekstil endüstrisinin her geçen gün geliştiğini ve ihracatını artırdığını belirtti. Kuzum, şunları kaydetti: “Teknoloji fuarına gidiyorsunuz, bir Türk şirketi karşınıza çıkıyor. Tekstil fuarına gidiyorsunuz, Türk şirketlerinin burayı domine ettiğini görüyorsunuz. Firmalarımızın stantlarını tek tek gezdik. Hakikaten burada harika işler var. Bağlantılar kuruluyor. Tekstil sektörü, ülkemizin dünya liginde ağırlığı olduğu bir alan. Modanın, tasarımın merkezi olan Los Angeles’ta bu işleri yapabilmek büyük bir başarı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay