Tekstil mühendisliğini seçenlere müjde

Tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli problemleri arasında eğitimli iş gücü sorununun geldiğini belirten Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Üniversite sınavında ilk 20 bin arasına giren ve tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere her ay asgari ücret oranında burs veriyoruz. 20-50 bin arasında olan adaylar net asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs imkanından yararlanacak” diye konuştu. UTİB Bakanı Engin, ayrıca öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanabilmeleri için eğitim sürecinde öğrencilere işletmelerde uzun dönemli staj imkanları sunulacağını ve başarılı öğrencilere iş garantisi verileceğini bildirdi.