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Aktüel Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Aktüel

Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken o anlar havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 22:05:00 - 2023-01-03 22:05:29

Yangın, saat 20.30 sıralarında Erdoğanköy Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin mücadelesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

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