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Ekonomi Tekstil devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
Ekonomi

Tekstil devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-08-04 23:39:00 -
Tekstil devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Geçmişte Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasında yer alan firma iflasın eşiğine geldi.

Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, yaşadığı mali problemler nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

Gaziantep bölgesinin önemli markalarından biri olan ve kurulduğu 1995 tarihinden beri bölgenin en önemli halı üreticilerinin başında gelen Karaca Tekstil Sanayi, yıllık 4 milyon metrekare üzerinde üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Geçmişte Türkiye’nin en büyük 100 ihracatçısı arasında yer alan firma, şimdi Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 1 yıllık konkordato kararı ile mali yapılanmasını yeniden düzenleme sürecine girdi.

Karaca Tekstil’in konkordato ilan etmesi yüzlerce çalışanı tedirgin etti. Şirketin iflas etmesi halinde işsiz kalacak olan çalışanlar gelecek kaygısı yaşadıklarını ifade etti.


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