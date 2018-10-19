Tekstil atölyesinde korkunç olay! 2 kişi öldü

İzmir’in Bergama ilçesinde, tekstil atölyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, olay Bergama ilçesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, pamuk balyalarının ağırlığına dayanamayan istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duvarın çökmesiyle de işçilerin bir kısmı duvar altında, bir kısmı da pamuk balyalarının altında kaldı. İlk belirlemelere göre ise 2 kişi olay yerinde can verdi. 4 kişi ise balyaların altından çıkartılarak hastanelere sevk edildi. Olay yerinde inceleme devam ediyor.