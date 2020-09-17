  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tekstil alanında yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe başvurular başladı
Ekonomi

Tekstil alanında yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe başvurular başladı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğince "Techxtile Start-Up Challenge" adıyla organize edilen etkinliğe başvurular, 20 Ekim'e kadar online ortamda kabul edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:24:38 -
Tekstil alanında yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinliğe başvurular başladı

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), inovasyon kültürüne katkıda bulunmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" için proje başvuru süreci başladı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, Techxtile Start-Up Challenge'a katılacak girişimciler, 20 Ekim'e kadar projelerini online şekilde kayıt ettirebilecek.

Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış öğrenciler ve mezunlar proje başvurusu yapabilecek.

Araştırmacı, akademisyen, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler ile start-up sahipleri veya kurucularının da proje gönderebileceği yarışmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile özel şirket sahipleri veya kurucuları da katılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin inovasyon ve girişimciliğe verdiği önemin son yıllarda arttığını belirtti.

Girişimcilik hareketinin tabana yayılmasının önemli olduğunu vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra sanayiciler ile start-up'ların beraber çalışacağı ortamlara da aracılık eden Techxtile Start-Up Challenge, sektörün ve alanlarının uzman isimlerinin eğitmen, konuşmacı ve jüri olarak katılımıyla da girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlıyor. Sürecin başından finaline kadar geçen süreçte verilen eğitimler ve yapılan çalışmalar, özellikle genç girişimciler ve girişimci adayları için başlı başına bir ödül niteliğinde."

Techxtile Start-Up Challenge'a dair ayrıntılı bilgilere ve program takvimine "techxtile.net" internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşları uyaran Bakan..
AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor
Gündem

AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, BELTUR'un parsel pa..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı