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Dünya Teksas'ta maske takma zorunluluğu kalktı
Dünya

Teksas'ta maske takma zorunluluğu kalktı

Teksas Valisi Gregg Abbott, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske kuralını serbest hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 05:03:00 - 2021-03-03 07:15:36
Teksas'ta maske takma zorunluluğu kalktı

Sağlık kurumlarının tavsiyelerine karşı Teksas Valisi Gregg Abbott Salı günü katıldığı bir toplantıda maske takma zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı.

Vali Abbott, ayrıca 10 Mart tarihinden itibaren tüm iş yerlerinin tamamen açılmasına izin vereceklerini duyurdu.

Abbott "Geçtiğimiz sene içerisinde Teksaslılar Covid'den korunmak için alışkanlıklarda ustalaştı" dedi. Abbott eyalet kurallarını kaldırmanın kişisel zorunluluğu azaltmadığını belirterek "insanlar ve iş yerleri eyaletin onlara bir şey demesine gerek yok" dedi.

Rakamların tekrar artmasından endişe edenler olduğunu söyleyen Abbott "Eğer 22 hastane bölgesinin herhangi birinde kapasite doluluk oranı yüzde 15 in üzerine çıkarsa bölge hakimleri kendi bölgelerinde karar alabilecek" dedi.

Bu karar ile birlikte Teksas ABD'de maske zorunluluğu olmayan 12 eyalet arasına katıldı.

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