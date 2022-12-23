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Spor Tekrar buluşuyorlar... Belözoğlu düğmeye bastı!
Spor

Tekrar buluşuyorlar... Belözoğlu düğmeye bastı!

Başakşehir'de gösterdiği performansla teknik direktör olarak herkesi kendine hayran bırakan Emre Belözoğlu, liglere verilen arada flaş bir transfere imza atmak istiyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan 3.2 milyon Euro'ya transfer ettiği Tolgay Arslan ile anlaşan Başakşehir, devre arasında bu transferi açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 15:42:00 -
Tekrar buluşuyorlar... Belözoğlu düğmeye bastı!

Başakşehir'de gösterdiği performansla teknik direktör olarak herkesi kendine hayran bırakan Emre Belözoğlu, liglere verilen arada flaş bir transfere imza atmak istiyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan 3.2 milyon Euro'ya transfer ettiği Tolgay Arslan ile anlaşan Başakşehir, devre arasında bu transferi açıklayacak.

Başakşehir'de transfer için düğmeye basıldı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Emre Belözoğlu, Türkiye'yi tanıyan bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu bağlamda Tolgay Arslan ile görüşen tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncuyla söz kesti.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan ikili, telefon görüşmesi yaptı. Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği Tolgay Arslan, devre arasında Başakşehir'e bedava olarak imza atacak. Udinese ile sözleşmesi 2023'te biten yıldız oyuncu önümüzdeki sezon Başakşehir'e katılacak.

Tolgay Arslan'ın sözleşmesi bittiği için sezon sonunda takıma katmayı planlayan Başakşehir, Udinese ile şimdiden anlaşırsa devre arasında da bu transferi bitirebilir. İtalyan kulübüne çok düşük bir bonservis ödeyip bu transferi şimdiden bitirmek isteyen Başakşehir, Udinese yetkililer ile görüşmelere başladı.

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