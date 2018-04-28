Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teknosa’ya ödül yağdı

Türkiye’deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilerle ölçen Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri sahiplerini buldu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:37
Teknosa’ya ödül yağdı

Dijital alanda yatırımlarını sürdüren Teknosa’nın “Teknosa Sunar” projesi Altın ödüle layık görülürken, “Feyyaz ile Dört Dörtlük Karne Dörtlükleri” video serisi iki ayrı kategoride Gümüş ve Bronz sertifikanın sahibi oldu.

Teknosa, aynı zamanda Veri Analitiği / Teknoloji Market kategorisinde de Gümüş ödül kazandı.

Teknosa’nın ödülü, Teknosa Pazarlama Müdürü Serap Balkan’a takdim edildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:37
  1. Teknosa Pazarlama Müdürü Serap Balkan
  2. Teknosa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
    1. ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini..
    2. Abdullah Gül açıkladı: Aday olmayacağım
    3. Abdullah Gül 'ben yokum' dedikten..
    4. General Mobile ‘AndroId European Hero’..
    5. Afganistan'da bombalı saldırı!
    6. Somali'de intihar bombacısı, 3 askeri..
    7. Husiler Suudi Arabistan'a füze attı!
    8. Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği..
    9. Erdoğan: CHP demek tezek demektir!
    10. Kemal Kılıçdaroğlu: İl başkanları boş..
    11. Göztepe Başkanı Demba Ba hakkında..
    12. 'Barışma' cinayetine 10 yıl 6 ay hapis..
    13. Türkiye’de üretip dünyaya satıyor
    14. Mosturoğlu: Hakem Beşiktaşlıları..
    15. Fenerbahçe Derneği'nin borcu açıklandı
    16. Trump'tan Dünya Kupası tehdidi!
    17. İşte siyasi partilerin 'aday adaylığı'..
    18. Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
    19. Fenerbahçe'de tarihi kare (VİDEO)
    20. Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu..
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum