Teknosa’ya ödül yağdı

Dijital alanda yatırımlarını sürdüren Teknosa’nın “Teknosa Sunar” projesi Altın ödüle layık görülürken, “Feyyaz ile Dört Dörtlük Karne Dörtlükleri” video serisi iki ayrı kategoride Gümüş ve Bronz sertifikanın sahibi oldu.

Teknosa, aynı zamanda Veri Analitiği / Teknoloji Market kategorisinde de Gümüş ödül kazandı.

Teknosa’nın ödülü, Teknosa Pazarlama Müdürü Serap Balkan’a takdim edildi.