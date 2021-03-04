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Ekonomi Teknosa’ya Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi
Ekonomi

Teknosa’ya Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Sabancı Holding bünyesinde bulunan Teknosa, teknoloji perakendeciliği sektöründe Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 13:57:00 -
Teknosa’ya Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Şirket, bu belgeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TSE öncülüğünde hazırladığı ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ çerçevesinde belirlenen salgın tedbirlerine harfiyen uyduğunu ortaya koydu. Teknosa’nın Gebze Lojistik Merkezi ile 30 mağazasında ‘Korunma ve Kontrol Önlemleri Yönetimi’, ‘Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri’, ‘Eğitim’, ‘Atık Yönetimi’ ‘İşyerine Yönelik Önlemler’, ‘Müşterilere Yönelik Önlemler’, ‘Personeli Korumaya Yönelik Önlemler’ ve ‘Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma’ başlıklarıyla ilgili kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimler, şirketin üst düzey hijyen tedbirleri uyguladığına işaret etti.

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