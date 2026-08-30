Teknosa’nın yeni başkanı Murat Pınar
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Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Murat Pınar’ın 1 Eylül itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlayacağını açıkladı.
Kariyerine 1998’de Siemens’te başlayan Pınar, Nokia NSN ve Enerjisa’da üst düzey görevler üstlendi. Kasım 2019-Temmuz 2026 döneminde Enerjisa Enerji CEO’su olan Pınar, 1 Ağustos 2026’da Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı oldu.
Pınar, Eşarj ve E-MOD’ta da başkanlık görevleri üstlendi. ELDER’de üyelik ve EUROGIA Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.