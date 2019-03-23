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Teknosa’dan bir indirim kampanyası daha

Teknosa, 22-25 Mart tarihlerinde geçerli olacak Tupturuncu kampanyası başlattı.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:46
Teknosa’dan bir indirim kampanyası daha

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni bir indirim kampanyası başlattı. 22-25 Mart tarihlerinde geçerli olacak Tupturuncu kampanyası kapsamında Asus’un seçili model dizüstü bilgisayarı bin TL indirimle 5 bin 399 TL’den satışa sunuluyor. Bu ürünle birlikte 249 TL’lik Canon yazıcıya 1 TL’ye sahip olunabiliyor. Huawei P20 Lite akıllı telefonu 2 bin 599 TL yerine 2 bin TL’ye tüketicilerle buluşuyor. 70 inç LG Ultra HD TV de 2 bin 500 TL indirimle 7 bin 999 TL’den alıcılarını bekliyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:46
  1. Sabancı Holding
  2. Teknosa
  3. Tupturuncu kampanyası
  4. Asus
  5. Huawei P20 Lite
  6. LG Ultra HD TV

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