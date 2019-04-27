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TEKNOSA’dan avantajlı ‘Tupturuncu’ kampanya

Teknosa’nın Tupturuncu kampanyası, 29 Nisan’a kadar teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla ve özel hizmetlerle sahip olma fırsatı sunuyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 15:11
TEKNOSA’dan avantajlı ‘Tupturuncu’ kampanya

Teknosa’nın Tupturuncu kampanyası, 29 Nisan’a kadar teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla ve özel hizmetlerle sahip olma fırsatı sunuyor.

Teknoloji severler için televizyondan akıllı telefona, notebook’tan küçük ev aletleri, kişisel bakım ve hobi ürünlerine kadar farklı teknoloji ürünündeki indirim kampanyaları tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli olacak. 

Teknosa müşterileri, sektörde ilk kez ve sadece Teknosa tarafından sunulan, TV, monitör, notebook, tablet ve desktop ürünlerinde kullanılmış olsa dahi 30 gün içinde ürün değiştirme imkanına da sahip olacak.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:11
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