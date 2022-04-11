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Ekonomi Teknosa’dan ara tatil fırsatları
Ekonomi

Teknosa’dan ara tatil fırsatları

Teknosa tarafından ara tatile giren öğrenciler için birçok üründe fırsatlar sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:48:00 -
Teknosa’dan ara tatil fırsatları

Notebook ve tabletlerde indirim uygulanıyor. Akıllı telefonlarda da avantajlı kampanyalara gidiliyor. Ara tatil boyunca klavye, mouse, gaming kulaklarda indirimler ve yine Preo gaming aksesuarlarda ikinci ürüne özel avantajlar sağlanıyor. Ara tatilde teknolojik ihtiyaçları için Teknosa’nın 69 ile yayılan mağazalarından ve teknosa.com’dan alışveriş yapanlar, ay sonuna kadar kampanyalardan yararlanabilecek. Alışveriş için Teknosa.com’u tercih edenlere her konuda Web-chat üzerinden canlı destek veriliyor. Ayrıca Video-chat hizmetiyle ürünü görmeye, danışmana bağlanarak bilgi almaya imkân tanınıyor. Teknolojiseverler, siparişleri için aynı gün ve ertesi gün hızlı teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyor. Alışverişlerini mağazalardan, internetten, mobil platformlardan ya da telefondan (0850 222 55 99) gerçekleştirebiliyor.

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