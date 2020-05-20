  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya markası olma yolunda

Eğitimli genç insan kaynağına yatırım yapılacak

Albaraka’nın kurucusu vefat etti

Toparlanma başlayacak

THY’den 19 Mayıs özel uçuşu
için kalan
Ekonomi

Teknosa'da "Teknoloji Bayramı" başlıyor

Teknosa'nın Ramazan Bayramı'na özel kampanyasında notebooklardan akıllı telefonlara, televizyonlardan küçük ev aletlerine, kişisel bakımdan aksesuarlara binlerce üründe indirim var

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:46:09 -
Teknosa'da "Teknoloji Bayramı" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Ramazan Bayramı hazırlıklarının tamamlayıcısı ve tercih edilen hediyesi olan teknoloji ürünlerine özel fırsatlar sunuyor.

Teknosa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, teknolojiseverlere Ramazan Bayramı'na özel kampanyaları hayata geçiriyor.

Evde bayram keyfini artıracak ve arada mesafeler olsa da bayram kutlamalarında herkesi sevdikleriyle buluşturacak tüm ürünlerde geçerli olacak kampanya, teknosa.com ve Teknosa mobil platformlarında 26 Mayıs'a kadar devam edecek.

Teknosa'nın Ramazan Bayramı'na özel kampanyasında notebooklardan akıllı telefonlara, televizyonlardan küçük ev aletlerine, kişisel bakımdan aksesuarlara binlerce üründe indirim var.

Teknosa.com'u ziyaret edenler, bayram alışverişi yaparken, ürün bilgisinden teslimat süreçlerine kadar her konuda danışmanlardan canlı destek hizmeti de alabilecek.

Ayrıca teknolojiseverler, aldıkları ürünlere pek çok ilde aynı gün ve ertesi gün hızlı teslimat seçenekleriyle sahip olabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı