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Ekonomi Teknosa’da halka arz tamamlandı
Ekonomi

Teknosa’da halka arz tamamlandı

Sabancı Holding, son 20 yılın en başarılı performansını gösteren iştiraki Teknosa’nın gerçekleştireceği sermaye artışını fonlamak üzere Borsa İstanbul’daki hisselerinin yüzde 10’luk halka arzını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 13:51:00 -
Teknosa’da halka arz tamamlandı

Sabancı Holding böylelikle, Teknosa’da sahip olduğu yüzde 60,28’lik hissesinin, yüzde 10,28’lik kısmını daha Borsa İstanbul’da halka açmış oldu. Sabancı Holding, daha önce de açıkladığı gibi şirketin ana hissedarı olmaya devam ederken, hisse satışından elde edilen gelirle Teknosa’da yeni yatırımlar gerçekleştirmek üzere sene sonu sonuçlarının açıklanmasını takiben sermaye artışına gidecek. Sabancı Holding CFO’su Barış Oran, “Teknosa’nın önünde çok büyük fırsatların olduğuna inanıyoruz. Kısa sürede başarıyla tamamlanan hisse satış süreci Teknosa’daki yeni yatırımların habercisi. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir zaman Sabancı Holding’in Teknosa’daki hisse oranı yüzde 50 + 1 hissenin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa’nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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