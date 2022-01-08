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Ekonomi TEKNOSAB'daki fabrikalarda üretimin nisan ayında başlaması öngörülüyor
Ekonomi

TEKNOSAB'daki fabrikalarda üretimin nisan ayında başlaması öngörülüyor

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, mega endüstri bölgelerinin Türkiye'deki ilk örneği olan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (TEKNOSAB) üretimin nisan ayında başlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:54:00 -
TEKNOSAB'daki fabrikalarda üretimin nisan ayında başlaması öngörülüyor

Bursa'nın bereketli topraklara sahip olduğunu ve insanlarının da arı gibi çalıştığı belirten Ödünç, Bursa'nın bir şehir olmasına rağmen dünyadaki 100'den fazla ülkeden daha çok ihracat yapabilme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Ödünç, 2 yıla yakın süredir tüm dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ancak 2021 ekonomik verilerine baktığımızda Kovid-19 öncesi verilerden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ülkemizin 2021 ihracatı geçen yıla göre yüzde 32,9'luk artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaştı. Verilen emekler neticesinde 19 yıl önce 36 milyar dolardan aldığımız veriler 2021 itibarıyla 6 kattan fazla artmıştır. Bu, milletimizin, çalışanımızın bir başarısıdır. Bursa da ihracat noktasında büyük bir atılım içine girmiştir. Bursa ihracatı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 16,2 milyar dolara yükseldi. İthalatı ise yüzde 13,5 azalarak 12,6 milyar dolara geriledi. Bursa'nın ihracatın ithalatı karşılama oranı düşük değil, yüzde 129 oranındadır. Bu rakamlar hepimizin yüzünü güldürüyor."

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatlarının devam ettiğini dile getiren Ödünç, "Bursa'da TEKNOSAB Bölgesi'nde de şu an fabrika inşaatları belirli bir noktaya geldi. İnşallah bu yılın nisan ayında bu fabrikalar üretime başlayacak. Bu, hepimiz için sevindirici bir haber. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize geleceği tarihte bu fabrikaların açılışını yapacağız. Daha fazla üretip, ihracat yaparak daha çok istihdam sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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