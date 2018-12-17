Teknosa, KOBİ’lere teknoloji kiralayacak

Teknosa’nın uluslararası kiralama şirketi GRENKE iş birliğiyle sunduğu teknoloji ürünleri kiralama hizmeti; işletmelere dosya masrafsız, 15 aydan 60 aya varan sabit ücretli taksit seçenekleriyle elektronik ihtiyaçlarını karşılamasına imkân tanıyor. Hizmet kapsamında 20 bin TL’ye kadar olan işletme taleplerine de 1 gün içinde yanıt veriliyor. KOBİ’ler ve meslek grupları, cep telefonundan güvenlik kamerasına, dizüstü bilgisayardan beyaz eşyaya ve televizyona kadar geniş yelpazede ürün seçeneklerinde Teknosa’nın kiralama hizmetinden faydalanabiliyor.