Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Teknosa'nın 2020 performansını değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 68 ile yayılan mağazaları ve pandemi sürecinde CarrefourSA marketinin içinde oluşturdukları teknoloji köşeleriyle birlikte 213 lokasyonda müşterileriyle buluştuklarını belirterek, "Mağazalar yeni dinamikler gereği dönüşse de bizim sektörde öncülüğünü üstlendiğimiz omnichannel, yani çoklu kanal modeli, diğer bir deyişle mağazada ve online'da entegre hizmet sunmak değerini artırıyor." dedi.

Gürcan, Teknosa'nın 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 planlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin, pandemi nedeniyle benzeri görülmemiş bir yıl olduğunu, pandeminin etkileriyle yıkıcı teknolojik gelişmelerin hızlandığını, her alanda dijitalleşme süreçlerinin öne çekildiğini söyledi.

Mağazalarda maske-mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Gürcan, müşterilerle gerçek zamanlı birebir iletişim kurdukları canlı destek hizmeti ile bu süreçte sektörden ayrıştıklarını ifade etti.

Gürcan, şunları kaydetti:

"Web-chat uygulamamızla mağazalardaki uzman arkadaşlarımız, ürünlerle ilgili bilgilendirme veya satın almadan teslimat süreçlerine kadar farklı konularda tüketicilerimizle iletişime geçip her süreçte onların yanında oluyor. Ayrıca, pandemi döneminde tepeden tırnağa yenilediğimiz mobil aplikasyonumuzda da WhatsApp desteği veriyoruz. Mağazalarımızın gücünden yararlanıp online-offline kanalları birleştirebilmek için dünyada da çok az firmanın kullandığı, Türkiye'de ilk olan 'Video-chat' uygulamasını da yeni hayata geçirdik ve geliştirmelerimizi sürdürüyoruz. Teknolojiseverler, mağazadaki uzman arkadaşlarımıza video üzerinden erişip mağazaya gitmeden ürünleri deneyimleme, detaylı bilgi alma imkanına sahip olacak. Omnichannel deneyiminde eksiksiz olmak ve en iyi hizmeti vermek için yeniliklerimiz devam edecek.

Pandemi sürecinde herkesin artan teknoloji ihtiyaçlarıyla bir an önce buluşması için hızlı teslimat ağımızı büyüttük. Şu anda 48 ilde aynı gün ve ertesi gün teslimat gerçekleştiriyoruz. Bu konuda sektörde en yaygın mağaza ağına sahip olduğumuz için öncüyüz. Nisan, mayıs aylarında mağazalarımız kapalıyken de müşterilerimize siparişlerini daha hızlı ulaştırmak için 11 ilde 12 mağazamızı gölge mağazaya (dark store) dönüştürdük, mağaza stoklarından ürün gönderimlerini yapmaya devam ettik. Teslimat yetkinliklerimizi; çoklu kanal yapımızın, yaygınlığımızın sağladığı avantaj ile geliştiriyoruz."





- "400'ün üzerinde yeni işe alım gerçekleştirdik"





Bülent Gürcan, Kovid-19 ile öne çıkan ihtiyaç ve trendleri adresleyecek spor ve hijyen ürünlerini portföylerine kattıklarını, özellikle uzaktan eğitim, evden çalışma trendleriyle birlikte artan bilgisayar ve diğer ihtiyaç ürünlerinde çeşitliliği artırdıklarını söyledi.

Teknosa'nın, 20 yıldır Türkiye'de herkesin teknolojiye güvenle erişmesi için önemli bir misyon üstlendiğini aktaran Gürcan, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz ve öncülük ettiğimiz sektör bugünün de, geleceğin de en güçlü iş alanlarından biri. Pandeminin etkisiyle dijitalleşmenin hızlanması, her alanda teknoloji ihtiyacının çok daha kritik hale gelmesi, tüm kategorilerdeki satışlarımıza pozitif yansıdı. Evden çalışmayı, eğitimi sağlayan, ev hijyenini kolaylaştıran, evde vakit geçirmeyi konforlu, eğlenceli kılan ve kişisel bakım için ihtiyaç olan ürünler ön plana çıktı.

Teknosa olarak teknoloji ihtiyacının arttığı bu dönemde alışveriş yolculuğunda en çok tercih edilen kanallardan biri olduk. Yılın başından itibaren 400'ün üzerinde yeni işe alım gerçekleştirdik. Online kanallarımız ve hayata geçirdiğimiz yeni hizmetlerimiz için yeni ekipler de kurduk. Yeni hizmetler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kadromuzu genişletmeyi sürdüreceğiz."





- "İvme kazanan dijitalleşme, Teknosa'nın sağlıklı büyümesinde itici güç olacak"





Teknosa Genel Müdürü Gürcan, salgın günlerinde herkesin yeni şeyler öğrendiğini, yeni yaşam alışkanlıkları kazanıldığını söyledi.

Büyümeye ve fırsatlara çok açık bir sektörün Türkiye'deki en deneyimli markası olduklarını belirten Gürcan, "Müşterilere kapsamlı ve kesintisiz deneyim sunan omnichannel iş modelimiz, veri bazlı iş yönetimimiz, dijitalleşmede katettiğimiz yol, kültürel dönüşüm adımlarımız ve arkasındaki büyük tedarik ekosistemimiz ile değişime, farklı senaryolara hazırız ve bizi ileriye taşıyacak kritik hamlelere odaklanıyoruz. İvme kazanan dijitalleşme; Teknosa'nın sağlıklı büyümesinde, yükselen performansında itici güç olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketi olduklarını aktaran Gürcan, "68 ile yayılan mağazalarımız ve pandemi sürecinde CarrefourSA marketinin içinde oluşturduğumuz teknoloji köşelerimizle birlikte 213 lokasyonda müşterilerimizle buluşuyoruz. Mağazalar yeni dinamikler gereği dönüşse de bizim sektörde öncülüğünü üstlendiğimiz omnichannel, yani çoklu kanal modeli, diğer bir deyişle mağazada ve online'da entegre hizmet sunmak değerini artırıyor. Yeni müşteri davranışlarına ve beklentilerine göre mağazalarımızda dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor, fırsat gördüğümüz noktalarda yeni lokasyonları, taşınmaları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.





- "Öncü uygulamalar hayata geçirmeye devam edeceğiz"





Bülent Gürcan, salgın öncesinde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de güçlü büyümesini sürdüren e-ticaretin, 2020'de salgın süreciyle birlikte önemli bir sıçrama yaşadığını, korunma tedbirleri gereği mağazaların kapalı olduğu ve evde vakit geçirilen süreçte online alışverişçi kitlesinin arttığını söyledi.

İnternetten daha önce alışveriş yapmayan ya da interneti alışveriş için nadiren tercih eden milyonlarca insanın alışverişe yöneldiğini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Biz çoklu kanalda entegre hizmet verdiğimiz, güçlü bir online kanal altyapısına sahip olduğumuz için e-ticaret pazarının büyümesi bize olumlu yansıyor. Pandemi sürecinde e-ticaret satışlarında rekorlar kırdık, güçlü büyümeye devam ediyoruz. Online ve offline kanallar birbirini tamamlıyor ve güçlendiriyor. Müşterilerimizin önemli bir bölümü, alışveriş yolcuğuna internette başlayıp mağazalarda deneyimleyip satın alarak tamamlıyor. İnternetten satın alsa bile ürünü hemen teslim almak veya aldığı ürünle ilgili satış sonrası destek istediğinde mağazalarımıza gelmeyi tercih ediyor. Online siparişleri mağazalarımızdan sevk ederek müşterilerimizi ürünleriyle en hızlı şekilde buluşturabiliyoruz. Yaygın mağaza ağımızın ve uzman ekibimizin gücünden faydalanıp e-ticareti tercih eden müşterilerimize daha fazla değer sunabiliyoruz.

Müşterilerimizi ihtiyacı olan ürünlerle doğru zamanda, istediği kanalda kolay ve hızlı şekilde, en iyi deneyimle buluşturmak ve bunu en verimli şekilde yapmak için pek çok parametreyi takip ediyoruz. Yeni dönemde satışları artırmak için sadece ürünü sunmak, bulundurmak ya da kampanyalar yapmak yeterli değil. Müşteriler özel deneyim, hızlı servis istiyor. Bundan sonra online ve fiziksel deneyimin iç içe geçtiği, harmanlandığı yeni uygulamalar daha fazla ön planda olacak. Biz de bu konuda öncü uygulamalar hayata geçirmeye devam edeceğiz."