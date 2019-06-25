Teknopark’ta siber güvenlik yazılım firmasının açılışı yapıldı

Kuantum Siber Güvenlik Yazılım, İnternet, Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. LTD. ŞTİ Zonguldak Teknopark bünyesinde hizmete girdi.

KOSGEB AR-GE İnovasyon projesi kapsamında desteklenen Kuantum Siber Güvenlik Yazılım, İnternet, Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. LTD. ŞTİ Zonguldak Teknopark bünyesinde açıldı. Açılışa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik, “Bugün bizim için çok önemli günlerden biri teknoloji teknoloji hangimizin içinde Birsel 11 firmamızda hayatına başlıyor Teknopark çatısı altında bir güzel vizyon ortaya çıkmış durumda. Milli güvenlik ve milli güvenlik ve siber güvenlik anlamında çok güzel hizmetler yapacağız tamamen tamamen yazılım ve cihaz olarak yazılımı kendisi verecek bir firma açılış yapıyor. Bugün burada. Birinci gibi Teknopark 30 Nisan 2018 tarihinde tescil aldı bu 1 yıllık süreçte mükemmel bir kapasite ortak olarak çok iyi bir yol kat ettik. Teknoparkların kuruluş amacı tamamen ülke ihracatına hizmet etmektir. Şu anda 9 adet Ar-Ge üreten firmamız var bunların 6’sı direkt olarak inovasyon yerli ve makine tesisatı yapan firmadır. Zonguldak’taçok daha büyük bir kapasite var" dedi.

Ardından konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Zonguldak’ın başına gelen en iyi şey bu Teknoparktır. Zonguldak’ta bu anlamda çok güzel şeyler ve oluşumlar var bunları kızla organize ediyoruz mantık altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Zonguldak’ın en iyi birikimi Türkiye’nin ilk sanayi şehri olmasıdır. Zonguldak’ta makine konusunda faaliyet gösteren 19 firma var. Bu firmalar çok büyük öneme sahip. Biz şu anda mantık altyapısını kurgulama ya çalışıyoruz. Bu konuda üniversite sivil toplum kuruluşları kamu ve özel sektör ile beraberiz. Çok ciddi katkılar ve altyapı kazanımları alıyoruz. Zonguldak bir sanayi şehri olmak zorunda en büyük imkanı budur en büyük birikimi de budur söylemeye devam edeceğiz Beni birisi aksine İnandırıncaya kadar ciddi geçmişe sahip bir üniversitemiz var. Arayış içerisinde olan kurumlarımız var. Fırsat bulamamış küçük girişimcilerimiz var. Ben bu açılış yapacağımız firmanın ülke ihracatına büyük bir katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Yerli ve Milli Teknoloji üretimine katkı sağlamak için yola çıktıklarını vurgulayan Kuantum Siber Güvenlik Genel Müdürü Tuncay Karaman, “Yerli ve Milli Teknoloji üretimine katkı sağlama yoluna çıktığımız böylesine önemli bir günde, sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyetle, hepinizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bilgi ve bilimin, teknolojinin, Ar-Ge İnovasyon faaliyetlerinin, şehirlere ve ülkelere yön verdiği bir dönemdeyiz.Bu sebeple, Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacak temel unsurlardan biri“bilim ve teknolojidir”. Yoğun rekabetin yaşandığı bu dönemde, sürdürülebilir rekabeti korumamızın ve geliştirmemizin yolu, Bilgiyi Teknoloji Üretimine dönüştürmekten geçmektedir. Bu noktada çağı yakından takip eden ve bünyesinde teknolojiyi barındıran, sanayi ile birlikte çalışan üniversitelere ve eğitimle teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş işletmelere önemli görevler düşmektedir. Sürdürülebilir, rekabetçi ve güçlü bir ekonomi için, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim modelleri büyük önem taşımaktadır. Dünyada bunu başarabilen şehirler ve ülkeler küresel rekabette de üst sıraları domine etmektedirler. Bizler de, bilgi ve teknoloji yatırımlarımızı artırmak, sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmak zorundayız. Ülke olarak geldiğimiz bu aşamada, bilgi ekonomisini merkeze alarak teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke konumuna gelinmesi, yeni kalkınma hamlesiyle birlikte sanayide yüksek teknolojiye sahip ürün üretmek zorunluluğu doğmuştur. Teknolojiyi sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. İlimizde bilgi ve inovasyona dayalı üretim ve ihracata yönelmeli, ileri teknoloji ürünlerinin ihracatımız içerisindeki payını yükseltmeliyiz. Bu kapsamda işletmelerin hızlı bir şekilde değişen teknoloji ve tüketici ihtiyaçlarına ayak uydurmaları sürekli Ar-Ge çalışması ile mümkündür" dedi.

Konuşmaların ardından siber güvenlik firmasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Vali Erdoğan Bektaş firmayı gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.