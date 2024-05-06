Teknopark İstanbul’da girişimciler yatırımcılarla buluştu!

Teknopark İstanbul, bünyesinde faaliyet gösteren derin teknoloji girişimlerinin büyümesini desteklemek amacıyla 1. Yatırımcı - Girişimci Buluşması’nı gerçekleştirdi. Cube Incubation Kuluçka Merkezinde gerçekleşen toplantıya 21 yatırımcı grubu ile 120 girişimci katılarak toplam 600 görüşme gerçekleştirdi. Buluşmada yatırımcılar ve girişimciler arasında başarılı etkileşim ortamı oluşurken girişimciler, projelerini sunma fırsatı buldu.

Yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getirerek iş birliği ve yatırım fırsatlarını artırmayı amaçladıklarını aktaran Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy, “Teknopark İstanbul, girişimcilik ekosisteminde kısa sürede büyük pay kazandı. Sahip olduğumuz geniş sosyal ağ ile girişimcilerin yatırımcılarla bağlantı kurmalarına ve iş birliği yapmalarına çeşitli olanaklar sağlıyoruz. Girişimcilik ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu başarılı buluşmada da katılımcılar arasında yeni iş bağlantıları kurulması için zemin oluşturmaya çalıştık. Her iki taraf için de değerli bir etkileşim olduğunu düşünüyoruz. Bu ilk toplantı ayrıca gelecekte yapmayı planladığımız benzer etkinlikler için de güçlü bir temel oluşturdu.” değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl 95 patentli startupa destek sağlayarak Teknopark İstanbul’un üst üste dördüncü kez birinci olduğunu hatırlatan Özsoy, “Ülkemizin girişimcilik ekosisteminin dinamizmini koruduğunu görüyoruz. Teknopark İstanbul, sektöründe sergilediği liderlik ve sahip olduğu vizyonla kısa sürede küresel ölçekte tanınan bir inovasyon merkezi haline geldi. Her geçen yıl daha fazla sayıda startup’la yollarımızın kesişmesi bu çekim gücünün en büyük göstergesi. Girişimcilerimize sadece altyapı hizmetleri sağlayarak onları yalnız bırakmıyor, muhasebe, hukuk, insan kaynakları ve markalaşma gibi girişimciler için önemli alanlarda da destekler sunuyoruz. Teknopark İstanbul’un başarısının sırrı, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda uçtan uca planlanmış bu çok yönlü hizmetlerdir. İleri teknoloji işletmelerinin büyümesini destekleyerek ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.