Teknopark İstanbul ile Vakıf Katılım’dan güçlü iş birliği!

Cube Ümraniye ile Vakıf Katılım arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle sürekli gelişen iş ortaklığı modeli oluşturularak karşılıklı büyüme sağlanması amaçlanıyor.

İşbirliği kapsamında Vakıf Katılım, Cube Ümraniye'nin sunduğu hizmetlerden faydalanacak ve açık inovasyon programı aracılığıyla yenilikçi finansal teknolojiler alanındaki fikirlere ve girişimcilere erişebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Ümran Demirel, Vakıf Katılım'ın yenilikçi fikirlere sağladığı desteklerle inovasyon konusunda sadece bankacılık sektöründe değil tüm sektörlerde öne çıktığını belirtti.

Cube Ümraniye'nin benzer stratejik işbirlikleriyle finans sektörünün büyümesine katkı sunacağını aktaran Demirel, şu açıklamalarda bulundu:

"Vakıf Katılım ile finansal teknoloji alanındaki girişim ve projelerin geliştirilmesindeki etkisini kısa sürede hissettiren Cube Ümraniye arasında gerçekleştirdiğimiz güç birliğinden ülkemiz adına ufuk açan sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul olarak ülkemizin gücüne güç katacak gençleri ve hayallerinin peşinde koşan azimli girişimcileri destekleyerek onların işini kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

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Vakıf Katılım BT ve Dijital Bankacılık Direktörü Mehmet Bütün de işbirliğinin bilgi, deneyim, altyapı ve yetenek havuzlarının karşılıklı yararlandırılmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Bütün, "Ortak Girişim Hızlandırma Programları ve Hackathonlar düzenlenerek finans teknolojileri (fintech) sektörüne katkı sağlanacak. Finansal teknolojiler alanında hizmet verecek olan Cube Ümraniye'de geliştirilen girişim fikirlerini Kurumumuzda da değerlendirmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte Vakıf Katılım AR-GE Merkezi ile Cube Ümraniye'de yer alan ve şirketleşmiş firmalar ile ortak TÜBİTAK projeleri geliştirebilmeyi de umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal teknoloji alanında yaşanan boşluğu doldurma amacıyla Teknopark İstanbul tarafından oluşturulan Türkiye'nin ikinci tematik uydu kuluçka merkezi Cube Ümraniye, İstanbul Finans Merkezi'ne olan yakınlığıyla finansal teknoloji alanındaki girişim ve projelerin geliştirilmesinde önemli destek sağlıyor.