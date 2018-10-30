Teknolojisiyle dünyaya örnek olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ‘ilk’leriyle tarihe geçen İstanbul Yeni Havalimanı, teknolojik altyapısıyla ön plana çıkıyor. Haberleşme altyapısıyla çağın ötesine geçen havalimanı, dünyaya örnek olacak. Yeni havalimanı, Türkiye’nin ihracatının da artmasına katkı sunacak.

İYH’yi Türk Telekom dünyaya bağlayacak

Türk Telekom, hizmete açılan İstanbul Yeni Havalimanı’nda, en yeni teknolojileri ve fiber hızında güçlü altyapısı ile hizmet sunacak.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türk Telekom olarak yüksek kapasitede, güçlü, kaliteli ve tam yedekli haberleşme altyapılarına yaptığımız yatırımlar sayesinde yeni havalimanı ve çevresinde kesintisiz ve ultra hızlı servislerimizle hizmet vereceğiz. Tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşayacaklar. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı, sağladığı güçlü iletişimle de dünyaya örnek olacak” dedi. Kıraç, yeni havalimanında yüzlerce çalışanla 165 km fiber optik kablo çekimi ve 18 km altyapı çalışması yaptıklarını, enerji ve iletim sistemlerini çoklu arızalara karşı tam korumalı kurduklarını belirtti.

Vodafone’dan yapay zekâ teknolojisi

Vodafone, İstanbul Yeni Havalimanı’nın dijital altyapısının en yüksek teknolojilerle geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, havalimanının ilk çağrısını yapan ve ilk yapay zeka teknoloji denemelerini gerçekleştiren operatör oldu. Yapay zeka teknolojisi sayesinde abone yoğunluğu ve davranışlarına göre, sistem ve antenler kendi kendine yön değiştirerek ve optimizasyon yaparak abonelerin en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde alması sağlanacak. En yüksek teknolojiler ile kurulan bu dijital altyapı sayesinde havalimanı binalarında yolcular 4,5G hızında en kaliteli iletişim hizmetini deneyimleyebilecek.

Yeni havalimanı ihracatı da uçuracak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Yeni Havalimanı’nın (İYH) açılışı kapsamında uluslararası boyutta tanıtım kampanyası başlattı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracatta ürünü zamanında yerine teslim edebildiğinizde güçlü olursunuz. Lojistik bunun en temel yapı taşıdır ve bu alanda sağlam altyapıya sahip olan bir adım öne geçer. İstanbul Yeni Havalimanı ihracat yarışında bizi bir adım öne taşıyacak. Yeni havalimanımız ihracatta yeni rekorlara imza atmamızı sağlayacak. 1,6 milyon metrekare lojistik alanı ve 5,5 milyon ton kargo kapasitesiyle İstanbul Yeni Havalimanı, daha fazla ürünümüzü dünyaya ulaştırmak açısından bizi çok mutlu ediyor” dedi.