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Teknoloji Teknolojinin kalbi Astana’da atacak
Teknoloji

Teknolojinin kalbi Astana’da atacak

Yeniakit Publisher
2023-10-11 18:24:00 -
Teknolojinin kalbi Astana’da atacak

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanlığınca 12-13 Ekim tarihlerinde başkent Astana’da düzenlenecek ‘Digital Bridge 2023’ uluslararası teknoloji forumu, 20 binden fazla teknoloji meraklısını buluşturacak.

Modern dünyada yapay zekanın rolünün ele alınacağı ‘Digital Bridge 2023’ uluslararası teknoloji forumu, 12-13 Ekim tarihlerinde Astana’da gerçekleştirilecek. 2018 yılından bu yana düzenlenen etkinlikte, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yanı sıra 15 ülkeden 20 binden fazla katılımcı, 250 konuşmacı, 300 teknoloji şirketi ve 100 yatırımcı bir araya gelecek. Teknoloji ile insan kaynağı arasındaki doğru dengenin konuşulacağı forumda, alanında uzman isimler konu hakkındajs bilgi ve birikimleriıs paylaşacak. Birebir toplantılar, genel kurul ve uluslararası konuşmacıların bulunduğu forumda 30’un üzerinde panel oturumu ve çeşitli etkinlikler yer alacak. Forumda yapılacak Astana Hub Battle yarışmasında en iyi bilişim teknolojileri alanındaki girişim belirlenecek ve bu çerçevede 125 bin dolar ödül verilecek.
Yatırımcı Tim Drapper’in yeni girişimler arayacağı farklı bir etkinlikte ise girişimler Silikon Vadisi yıldızlarınca izlenecek. En iyi girişimci 1 milyon dolar destek alarak, Silikon Vadisi’ne gidebilecek. Dijital Köprü Ödülleri’nin de sahiplerini bulacağı forum, gala yemeği ile son bulacak.

 

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