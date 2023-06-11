  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki gelişmeleri takip eden Amerika'dan Türkiye kararı! NATO kimi istiyor? Türkiye tahmini bakın ne!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan akılalmaz Türkiye tahmini: 22 Haziran'da bu olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi bomba etkisi: İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı

Rum yetkili duyurdu: Rumlar milyonlarca mülteciler konusunda kararı! 20 bin Euro ceza'ya...

Olimpiyat Stadı'nda Başkan Erdoğan'dan gövde gösterisi... Bunu yapamayız dediler yaptı...

Teknoloji devinden giyilebilir teknolojileri hamlesi! Öyle bir özellik: Geleceği gösterecek, artık imkansız değil

Rusya'da Türkiye daha ucuz tatil! Yüksek fiyata rağmen Rusya’da en büyük tatil talebi Türkiye'ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ABD çark etti: Artık zorundayız

Rusya'da Türkiye tartışması büyüyor: 50 Euro'ya bunu yapamayız artık imkansız

Rusya'ya çok ilginç Bitcoin suçlaması geldi: Skandal iddia ortaya çıkınca şok etti!
Ekonomi Teknolojide yatırım yarışı! Türk şirketinden beklenmedik hamle: Bu olacak, geliyor
Ekonomi

Teknolojide yatırım yarışı! Türk şirketinden beklenmedik hamle: Bu olacak, geliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-11 09:07:00 - 2023-06-11 09:11:56
Teknolojide yatırım yarışı! Türk şirketinden beklenmedik hamle: Bu olacak, geliyor

Türkiye Konut sektörü ve teknoloji sektörünün en büyük oyuncuları, seçimin hemen ardından âdeta yatırım yarışına girdi. Yeni projelerle birlikte piyasadaki yatırımın daha kolay hâle gelmesi ve sektörün canlanması hedefleniyor. Yeni hamleler yatırımcıların Türkiye’ye ilişkin beklentilerini değiştirdi.

Şişecam, çok sayıda sektöre operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON’a yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Şişecam CEO’su Görkem Elverici ve ICRON CEO’su Gürer Ünal’ın Barcelona’da, Gartner Supply Chain Expo 2023 organizasyonunda imzaladıkları niyet mektubuna göre, görüşmeler anlaşma ile sonuçlandığında, Şişecam, 2027 yılına kadar ICRON’daki toplam payını yüzde 50’ye kadar yükseltmek için satın alma opsiyon hakkına da sahip olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23