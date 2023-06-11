Teknolojide yatırım yarışı! Türk şirketinden beklenmedik hamle: Bu olacak, geliyor
Türkiye Konut sektörü ve teknoloji sektörünün en büyük oyuncuları, seçimin hemen ardından âdeta yatırım yarışına girdi. Yeni projelerle birlikte piyasadaki yatırımın daha kolay hâle gelmesi ve sektörün canlanması hedefleniyor. Yeni hamleler yatırımcıların Türkiye’ye ilişkin beklentilerini değiştirdi.
Şişecam, çok sayıda sektöre operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON’a yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzaladı.
Şişecam CEO’su Görkem Elverici ve ICRON CEO’su Gürer Ünal’ın Barcelona’da, Gartner Supply Chain Expo 2023 organizasyonunda imzaladıkları niyet mektubuna göre, görüşmeler anlaşma ile sonuçlandığında, Şişecam, 2027 yılına kadar ICRON’daki toplam payını yüzde 50’ye kadar yükseltmek için satın alma opsiyon hakkına da sahip olacak.