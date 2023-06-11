Teknolojide yatırım yarışı! Türk şirketinden beklenmedik hamle: Bu olacak, geliyor

Şişecam, çok sayıda sektöre operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON’a yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Şişecam CEO’su Görkem Elverici ve ICRON CEO’su Gürer Ünal’ın Barcelona’da, Gartner Supply Chain Expo 2023 organizasyonunda imzaladıkları niyet mektubuna göre, görüşmeler anlaşma ile sonuçlandığında, Şişecam, 2027 yılına kadar ICRON’daki toplam payını yüzde 50’ye kadar yükseltmek için satın alma opsiyon hakkına da sahip olacak.