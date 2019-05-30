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Teknolojide dev ittifak! Google, Apple ve WhatsApp tek yumruk oldu

İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen güvenlik ve istihbarat kurumu GCHQ, geçtiğimiz günlerde teknoloji devlerine kabul edilemeyecek şok bir talep ile gitti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:04
Teknolojide dev ittifak! Google, Apple ve WhatsApp tek yumruk oldu

Günümüzde teknoloji devleri arasında kıyasıya bir rekabet olsa da, söz konusu kullanıcı güvenliği ve dışarıdan müdahaleler olduğunda güçler birleşiyor. Apple, Google, Microsoft ve Facebook gibi birçok şirket bunu bir kez daha gösterdi.

GCHQ karşında tek yumruk oldular

GCHQ tarafından teknoloji devlerine sunulan talepte şifrelenmiş mesajlara istihbarat amaçlı ulaşılabilmesi için görüşmeye üçüncü bir kişinin gizli olarak dahil edilmesi istendi. Yani, bunu e-postalardaki CC ile benzer düşünebilirsiniz.

İngiliz istihbarat yetkileri güvenlik güçlerinin şifreli mesajlaşmalara hayalet bir katılımcı olarak eklenmesi gerektiğini, böylece uygulamalara güvenlik güçleri için özel bir arka kapı ekleme ihtiyacının ortadan kalkacağını savunuyor.

Aralarında Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp’ın da bulunduğu 47 şirketten oluşan grup açık mektup yayınladı. Bu mektup ile İngiltere istihbarat teşkilatı GCHQ tarafından şifreli mesajları izlemek için sunulan talep kınandı.

Teknoloji devleri İngiliz istihbaratının hayalet katılımcı talebinin kullanıcı güvenliğini ve güvenini ciddi şekilde zedeleyeceğini belirtiyor.

(ShiftDelete)

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:04
  1. Google
  2. Apple
  3. WhatsApp
  4. İngiltere istihbarat teşkilatı
  5. GCHQ
  6. İşbirliği
  7. teknoloji
  8. Sosyal medya

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