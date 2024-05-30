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Teknoloji Teknolojide daha neler göreceğiz! Kafa nakli yapmak için robotlar eğitiliyor
Teknoloji

Teknolojide daha neler göreceğiz! Kafa nakli yapmak için robotlar eğitiliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-30 14:17:30 - 2024-05-30 14:17:29
Teknolojide daha neler göreceğiz! Kafa nakli yapmak için robotlar eğitiliyor

Almanya Berlin merkezli bir girişim olan BrainBridge, önümüzdeki on yıl içinde kafa nakli ameliyatlarını gerçekleştirmek için robotları kullanmayı planladığını duyurdu.

Bu iddialı proje, karmaşık kafa ve yüz nakli prosedürlerini gerçekleştirmek için gelişmiş robot teknolojilerini ve yapay zekayı birleştiriyor.

Girişim, ölümcül hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, felç ve çok daha fazlasını içeren ciddi tıbbi durumları hedef alıyor.

BrainBridge'in ilk ameliyatı ne zaman?

Girişimin yöneticisi Moleküler Biyolog Hashem Al-Ghaili, ilk ameliyat için sekiz yıllık bir zaman çizelgesi öngörüyor.

Kendisi bu dönemin en iyi yeteneklerin işe alınmasına ve başta omurilik onarımı olmak üzere önemli tıbbi zorlukların üstesinden gelmek için gerekli teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayacağına inanıyor.

BrainBridge'in sistemi hala kavramsal aşamada.
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Sistem, nakil işlemi sırasında beynin durumunu korumak için yüksek hızlı robotik sistemleri kullanmak üzere tasarlandı.

Bu robotların, bir kafanın uyumlu bir donör gövdesine hassas bir şekilde nakledilmesi gibi hassas bir görevi yerine getirmesi bekleniyor.

Sistem ayrıca, reddedilme riskini en aza indirmek ve hastanın genel görünümünü iyileştirmek için daha genç donör dokularını kullanarak, yüz ve kafa derisi nakli yoluyla işlevselliği ve estetik görünümü yeniden sağlamayı amaçlıyor.

BrainBridge kafa bandı

BrainBridge'in planının dikkate değer yönlerinden biri, Beyin-Bilgisayar Arayüzü ile donatılmış bir cihaz olan BrainBridge kafa bandı.

Bu teknoloji, hastaların iyileşme sırasında ihtiyaçlarını iletebilmelerini, cihazları kontrol edebilmelerini ve düşüncelerini kullanarak görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Amaç, hastaların ameliyat sonrası özerkliğini ve yaşam kalitesini arttırmak.

BrainBridge'in belirtilen misyonu, dönüştürücü tıbbi müdahaleler sunarak insan sağlığının ve iyileşmesinin sınırlarını zorlamak.

Girişim, gelişmiş robotik ve yapay zekayı birleştiren kafa nakli sistemi konseptiyle organ nakli tıbbında devrim yaratmayı hedefliyor.

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