Teknoloji yarışındaki gençlere büyük destek

'Teknofest 2021 Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'ne bu yıl Bursa Teknik Üniversitesi adeta damga vuracak. Teknofest'e bu yıl 100 takımla başvuran ve 5 elektrikli araç ve 15 insansız hava aracı ile yarışlara katılan BTÜ'nün teknolojide yarışan gençlerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Teknofest'te yarışacak gençlere yaz boyunca yurt, iaşe ve ekipman desteklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere katkıları devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmaya sayılı günler kala adeta atölyelerde sabahlayarak, yoğun bir tempoda çalışan üniversitesi gençleri ziyaret etti. BTÜ Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir ile birlikte Mimar Sinan ve Yıldırım Beyazıt kampüslerindeki atölyeleri gezen Başkan Aktaş, son hazırlıklar hakkında gençler bilgi aldı. Gerek elektrikli araç gerekse insansız hava araçları kategorilerinde yarışan gençlerin, yarışma için malzeme ve donanım eksiklikleri olup olmadığını soran Başkan Aktaş, eksikliklerin giderilmesi için de gerekli katkıyı vereceklerini söyledi.

Güçlü Türkiye'nin evlatları

Teknolojide yarışan gençlere hem moral, hem de destek sözü veren Başkan Aktaş, "Teknofest takımlarımızın ihtiyaçlarını dinledik, neler yapabiliriz onu konuştuk. Hem bir yerel yönetici olarak hem de Bursalı olarak çok mutlu oldum. Bir ülkenin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden biri sanayi ve teknolojide aldığı mesafe. Bu konuda Bursa'mızda güzel şeyler oluyor, güzel gelişmeler var. Çocuklarımız harika işlere imza atıyorlar, heyecanlıyız. Teknofest'in bir ayağı Bursa'mızda gerçekleşecek. ve gençlerimiz 1 yıllık emeklerini görücüye çıkaracaklar. Gerçekten heyecanlarını hissetmemek mümkün değil. Uykusuz gecelerde bu hazırlıkları yapıyorlar. Güçlü Türkiye'nin, Gayri Safi Milli Hasılası yükselmiş, ihracat rakamları artmış, dünyanın ilk 10 ekonomisine girmiş Türkiye'nin evlatlarını burada görüyorum" diye konuştu.

Bu sene Bursa uçacak

BTÜ Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir de Başkan Aktaş'ın ziyaretin yanında öğrencilere büyük destekler verdiğini söyledi. Katma değeri yüksek ürün üretmek için öncelikle katma değeri yüksek insan üretmek gerektiğini belirten Karademir, "Burası aslında, anlaşılması bile zor olan teknolojik gelişmeyi anlayan, kavrayan ve üreten gençleri üretme atölyesi. Teknofest'e bu yıl 100 takımla başvurduk. 6000 lisans öğrencisi olan bir üniversitenin 100 takımla başvurması kolay değil. Belki de öğrenciye oranla Türkiye'de en fazla başvuru yapan üniversiteyiz. 5 elektrik araç, 15 drone, İHA ve SİHA'larımız var. Bu sene Bursa uçacak. Çocuklarımıza güveniyoruz. Desteklerinden dolayı da başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.