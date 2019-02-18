Teknoloji ve oyun tutkunları Tekfest Ankara’da buluşacak

Oyun ve teknoloji meraklıları 3-5 Mayıs tarihlerinde Tekfest Ankara’da buluşacak. 3 gün sürecek festivalde oyun dünyasının önemli markaları, çığır açan teknolojiler ve yeni fikirler sergilenecek.

Teknoloji ve oyun festivali Tekfest Ankara ’Teknoloji ve oyun Türkiye’nin kalbinde atacak’ sloganı ile kapılarını 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde ATO Congresium’da açacak. Festivalde, 3 gün boyunca sektörün önde gelen şirketleri, oyun dünyasının önemli markaları, çığır açan yeni teknolojiler ve yeni fikirler sergilenip interaktif olarak katılımcıların ve ziyaretçilerin yeni teknolojilerle, oyunlarla buluşması sağlanacak.

Bakanlıkların desteği büyük

Festival, bakanlıkların Espor Federasyonu’nun ve ilgili tüm tarafların desteğini alarak teknoloji ve oyun tutkunlarını bir araya getirmeyi planlıyor. İlk defa kapılarını bu sene açacak olan TEKFEST’de heyecan verici 3 gün boyunca sektörün önde gelen şirketleri, oyun dünyasının değerli markaları, çığır açan yeni teknolojiler ve yeni fikirler sergilenip interaktif olarak katılımcıların ve ziyaretçilerin yeni teknolojilerle, oyunlarla buluşması sağlanacak.

Düzenlenen teknoloji ve oyun festivalinde; sevilen oyunlar, oyun turnuvaları, espor özelinde aktiviteler, influencer sohbetleri, cosplay yarışmaları, drone yarışları, sürpriz solist ve DJ’ler ile Silent Party ve teknolojiye dair son gelişmeler oyun severleri bekliyor.

50 bin kişiden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor

3 gün sürecek olan en büyük teknoloji ve oyun buluşmasına 50 bin kişiden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Yaklaşık 7 bin 815 metrekarelik fuar alanında gerçekleşecek olan oyun ve teknoloji festivali hakkında daha fazla bilgi etkinliğin internet sitesinden detayları takip edebilecek.