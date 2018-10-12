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Teknoloji Transfer Ofisleri buluşması haftaya

İkinci Teknoloji Transfer Ofisleri buluşması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 15 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

12 Ekim 2018 Cuma 10:45
Teknoloji Transfer Ofisleri buluşması haftaya

İkinci Teknoloji Transfer Ofisleri buluşması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 15 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nin(YTTO) ev sahipliği yapacağı toplantıya Bakanlık, TÜBİTAK ve TTO’lardan temsilciler katılacak. Toplantıda, bir taraftan büyüme süreci devam eden teknoloji transfer ofisi ekosisteminin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesine katkıda bulunulması, diğer yönden akademik kuluçkalarda sürdürülebilirlik ve ticarileşme konularının ele alınması bekleniyor.

Kimler katılacak?

Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesi yönetim binasında, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ve Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner’in ev sahipliği yapacağı toplantıya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar- Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit’in de birer konuşma yapması planlanıyor. Panel bölümünde ise Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi İş Geliştirme ve Teknoloji Entegrasyon Müdürü Murat Tunçer ile akademisyenler birer konuşma yapacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:45
  1. Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesi

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