Teknoloji toplumu olacağız

Kader, “Dünya ticaretinin kesişim noktasındayız. Teknoloji, iş dünyasındaki geleneksel anlayışları yerle bir etti. Genç bir toplumuz. Ekonomik zorluklara dirençli kuşaklarız. Teknolojiye eğilimli, teknoloji gerçeğinin farkında bir ülkeyiz. Tarım ve turizm gibi taşıyıcı sektörlerde gidecek daha çok yolumuz var. Ancak teknoloji her an yeni fırsatlar sunan bir dünya. Yazılımsa, teknolojinin ve tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçası. Teknoloji, küresel rekabet avantajımızın kırılıma noktası. Global çapta dijital ekonomideki payımızı artırmamız mümkün. Yazılım dünyasının sektörlere sunduğu nimetler sonsuz. Esas mesele, Türkiye’nin yazılım üreten insan kaynağını büyütmek” şeklinde konuştu.

Yazılım kodlarında

Kader, yazılımın kodlarında merak ve araştırma olduğunu da söyledi. Kader, bilgisayar oyunlarına duyduğu merakın yazılım dünyasına bir kapı açtığını dile getirdi. Kader, oyunların farklı yazılım dillerine bulunduğunu hatırlattı. Bu dilleri birilerinin geliştirdiğini düşündükçe bambaşka bir evrene kapıların açıldığını belirten Murat Kader şu bilgileri verdi: “Yazılım tarafına geçmek için ilk yaptığım şey HTML öğrenmek oldu. HTML’i de Geocities vasıtasıyla öğrendim. Bundan 20 sene önce Yahoo’nun bir kuruluşu olan Geocities diye bir site vardı. Bir browser aracılığıyla bir web sitesinin tasarımını yapmanızı sağlıyordu. Sürükle bırak yöntemi ile, tasarım nasıl yapılıyor, banner nasıl koyuluyor, kendi ismimi buraya koyduğumda arka tarafta, HTML’de ne yazıyor ilk bunları öğrendim. Geri kalanı çorap söküğü gibi geldi.”

İnternet Cafe'de başladı

Kader, şöyle devam etti: “Yazılım dillerine, script dillerine girmeye başladım. Sistem kurmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Çünkü yazılımı bir platformda yazıyorsunuz. Bu platformun nasıl çalıştığını bilmeniz, uzun vadede size scalability (ölçeklenebilirlik) ve öğrenme anlamında çok şey katıyor. Bu, benim öğrenme hikayemin tamamını oluşturdu. Yazılıma internet cafede başladım diyebiliriz.

Uzun zaman kurumsalda IT ekipleri yönettim. Rocket, Otto Group, Estore, Dmr, Microsoft gibi birçok şirkette yazılımcı rolünde ya da yazılımcı ekipleri yönettiğim rollerde bulundum. En son çalıştığım şirket Rocket’ti. Rocket’tan ayrıldığımda artık kendi işimi yapmak istedim ve PATH’i kurdum.”

22 yıl oldu

İşin mutfağından gelmenin ve çekirdekten yetişmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Kader, “2002’den beri sektörün içindeyim. Hep IT ekipleri yönettim. İlk önce yazılımcı olarak başladım. Yazılım müdürü, yazılım direktörü ve CTO olarak yaklaşık 15 sene çalıştım. Otto Grup’ta 7 sene çalıştım.

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Grup bünyesinde; Limango, Ara Bulvar, Ogli vardı. Otto Grup’ta IT ekiplerini yönetiyordum. Depo şirketimiz, lojistik şirketimiz, kargo şirketimiz, marketplace’imiz ve Private Shopping sitesi olarak Limango vardı. 7 kişi olarak başladık 600 kişiye kadar çıktık. Ondan da önce E-Store’da tecrübe edinme fırsatım oldu. Bunların yanı sıra; Microsoft’ta, DMR’de Portakal’da hep IT ekipleri ile beraber yazılımda çalıştım” diye konuştu.

200 kişilik üs

PATH, 2015 yılında kuruldu. Şirket, artık 200 kişilik bir teknoloji üssü. Birçok farklı kurumsal şirketle çalışan PATH, kargo-lojistik sektörlerinden bahis sektörüne, e-ticaret sitelerinden, Türkiye’nin en büyük futbol markalarına kadar birçok markayla çalışıyor.