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Teknoloji Teknoloji sektöründen kötü haber! Birkaç yıl sürebilir
Teknoloji

Teknoloji sektöründen kötü haber! Birkaç yıl sürebilir

ABD Kaliforniya, Santa Clara'daki Silikon Vadisi merkezli, dünyanın önde gelen yarı iletken çip üreticilerinden Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının, üretim sorunlarının çözümüne kadar, birkaç yıl daha sürebileceğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 22:05:00 -
Teknoloji sektöründen kötü haber! Birkaç yıl sürebilir

Intel CEO'su Pat Gelsinger, çip kıtlığının, pandemiye bağlı olarak büyük bir kitlenin evinden çalışmaya başlamasına bağlı olarak ortaya çıktığına dikkat çekti.

Tayvan'daki Computex Fuarı kapsamında düzenlenen online bir oturumda konuşan Gelsinger, endüstrinin bir yandan kısa vadeli kıtlığı gidermek için adımlar atarken, sektörde genel üretim kapasitesi, işlem tabakaları ve yarı iletken elemanlar eksikliğini giderilmesinin ise birkaç yıl alabileceğini vurguladı.

Bu arada, Logitech CEO'su Bracken Darrell geçen hafta yaptığı açıklamada, kıtlığın üç-altı ay daha sürebileceğine işaret etti, buna karşın, çip üreticisi şirketinin hem teknolojiyi hem de otomobil endüstrisini etkileyen sorunu çözmekte pek zorluk çekmediğini belirtti.

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