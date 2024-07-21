Teknoloji Şaşırtmaya Devam Ediyor: Çift Katlamalı Telefon!
Katlanabilir ekran teknolojisinde öncü olan Huawei'nin bu yeni cihazı, ekran katlama sayısını ikiye çıkararak büyük bir yenilik sunacak. Cihazın bu yılın sonunda çıkması bekleniyor.
Öne Çıkan Özellikler
İki Katlanabilen Ekran: Bu yeni telefon, hem içe hem de dışa doğru katlanabilen iki menteşe sistemine sahip olacak. Bu tasarım, telefonu kapalı durumdayken Z harfi şeklinde bir görünüm kazandıracak.
Devasa Ekran Boyutu: 10 inç gibi büyük bir ekran boyutu sunarak hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilecek. Bu, çok daha büyük bir görüntüleme alanı sağlar.
Gelişmiş Katlanabilir Teknoloji: Bu tür bir teknoloji, kullanıcıların ekranı daha esnek ve kullanışlı bir şekilde yönetmelerini sağlar.
Potansiyel Kullanım Senaryoları
Çift Katlama: İki katlanabilen ekran, çok çeşitli kullanım senaryoları sunabilir. Örneğin, ekranı katlayarak kompakt bir telefon boyutuna getirebilir ve ihtiyacınıza göre genişletilmiş bir ekran moduna geçebilirsiniz.
İki Aşamalı Kullanım: Telefonunuzu hem telefon olarak kullanabilir hem de büyük bir ekran sunan bir tablet olarak kullanabilirsiniz.
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