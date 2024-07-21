Teknoloji Şaşırtmaya Devam Ediyor: Çift Katlamalı Telefon!

Öne Çıkan Özellikler

İki Katlanabilen Ekran: Bu yeni telefon, hem içe hem de dışa doğru katlanabilen iki menteşe sistemine sahip olacak. Bu tasarım, telefonu kapalı durumdayken Z harfi şeklinde bir görünüm kazandıracak.

Devasa Ekran Boyutu: 10 inç gibi büyük bir ekran boyutu sunarak hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilecek. Bu, çok daha büyük bir görüntüleme alanı sağlar.

Gelişmiş Katlanabilir Teknoloji: Bu tür bir teknoloji, kullanıcıların ekranı daha esnek ve kullanışlı bir şekilde yönetmelerini sağlar.

Potansiyel Kullanım Senaryoları

Çift Katlama: İki katlanabilen ekran, çok çeşitli kullanım senaryoları sunabilir. Örneğin, ekranı katlayarak kompakt bir telefon boyutuna getirebilir ve ihtiyacınıza göre genişletilmiş bir ekran moduna geçebilirsiniz.

İki Aşamalı Kullanım: Telefonunuzu hem telefon olarak kullanabilir hem de büyük bir ekran sunan bir tablet olarak kullanabilirsiniz.

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