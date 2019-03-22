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"Teknoloji geliştirmeyen şirketler krizlerden çok daha kötü etkileniyor"

Türkiye’de teknoloji alanında güzel gelişmelerin olduğunu belirten PlusColuds’un CEO’su Serkan Koçak, "Teknoloji geliştirmeyen şirketler krizlerden çok daha kötü etkileniyor" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 16:25
"Teknoloji geliştirmeyen şirketler krizlerden çok daha kötü etkileniyor"

Türkiye’de teknoloji alanında güzel gelişmelerin olduğunu belirten PlusColuds’un CEO’su Serkan Koçak, "Teknoloji geliştirmeyen şirketler krizlerden çok daha kötü etkileniyor" dedi.


Dışa bağımlılığın özellikle dövizde yaşanan dalgalanmalarda maliyetleri yükselttiğini belirten PlusColuds’un CEO’su Serkan Koçak, “Özellikle teknoloji geliştirmeyen şirketleri ekonomik krizler çok daha kötü etkiliyor çünkü bu alanda dışa bağımlılık maliyetleri doğrudan etkilediği için fiyat politikalarını değiştiremiyorlar. Değiştiremedikleri için de maalesef rekabet edememenin getirdiği kötü sonuçlara katlanmak zorunda kalıyorlar. Bu ortamlarda bizim geliştirdiğimiz teknolojiler avantajlı hale geliyor ve firmalar kendilerini döviz riskinden koruyor. Türkiye, şimdiye kadar dünya teknoloji pazarında çok etkili olamasa da hükümet bu anlamda hızlı ve kararlı adımlar atıyor. Özel sektör girişimcileri de bu anlamda boş durmuyor" ifadelerini kullandı.


2007’de Türk mühendisleri ile otomasyon teknolojilerine yönelik yazılımlar geliştirmek için kurdukları Şef Bilişim AŞ bünyesindeki PlusClouds’un bu anlamda önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten Koçak "Yüzde 100 yerli mühendislerin kontrolünde olan PlusClouds, bulut ve otomasyon gibi sunduğu birçok hizmetle bugün teknolojide dışa bağımlılığı da önemli ölçüde azaltıyor. Üstelik emsallerine göre önemli ölçüde tasarrufu da sağlıyor. PlusColuds’ bu zamana kadar 13 binden fazla müşteriye hizmet verdi.Geliştirdiğimiz teknoloji yüzde 75’e varan oranda tasarruf sağlıyor. Özellikle ‘Orchestrator LEO’ ismini verdiğimiz yazılım, şirketlerin döviz nedeniyle artan teknolojik maliyetlerini ve insan gücünü düşürüyor” dedi.


Türkiye’de teknoloji alanında güzel gelişmelerin de olduğunu belirten Serkan Koçak,bunun plansız oluşuna dikkat çekerek şöyle dedi: “Özellikle inşaat sektörünün yavaşlamasından sonra çok fazla inşaat firmasının veri merkezi yatırımı yaptığını görüyoruz. Bu şekilde devam etmesi durumunda inşaat sektöründe olduğu gibi veri merkezi fazlası olacak. Bu durumdan kurtulmanın en kolay yolu veri merkezi ve bulut bilişimdeki katma değerli hizmetlerin yurt dışına da satılmasını sağlamaktan geçiyor”ifadelerini kullandı.


Amaçlarının geliştirdikleri teknoloji ve yazılımı ihraç ederek dünyada söz sahibi olmak olduğunu belirten Koçak, "Global arenada emsal firmaların piyasa değerinin 50 milyar dolar mertebesinde bizim hedefimiz kısa sürede 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşabilmek. 2018 yılından itibaren yurt dışındaki global büyük firmalara bulut bilişim alanında mühendislik hizmeti satmaya başladık” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:25
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