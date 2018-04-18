Teknoloji dostu annelerin yardımcısı: Akıllı cihaz uygulamaları

Bebeklerinin gelişimi ile kaygı ve endişe içinde olan yeni annelerin işini kolaylaştıracak akıllı cihaz uygulamaları aynı zamanda vakitlerini de daha tasarruflu kullanmalarını sağlıyor. Bu yazımızda www.yasemin.com'un derlediği annelerin işlerini kolaylaştıracak, onlara bebekleriyle daha çok vakit geçirmelerini sağlayacak akıllı cihaz uygulamalarını paylaşıyoruz...

MYDLİNK BABY CAMERA MONİTOR

İnternet bağlantısı olan her yerde bebeğinizi bu uygulama sayesinde kolaylıkla izleyebilirsiniz. Uygulama için herhangi bir ücrete gerek yok ancak kamera almanız gerekir.

WHİCH BREAST

Emziren annelerin severek kullanabileceği bu uygulama emzirme süreciyle ilgili bilgiler veriyor. En son hangi göğsünüzden emzirdiğinizi haber veriyor. Biberonla beslemek için de benzeri uygulamaları mevcut.

RELAX AND SLEEP

"White noice" olarak yaygınlaşmış olan "beyaz gürültü" sesini duyan bebek ve çocukların kısa sürede uykuya daldıkları bilinir. Bu uygulamada beyaz gürültünün DJ haline gelip farklı sesleri bir araya getirmesiyle oluşur. Bebeğinizin deliksiz uykuya dalması bu uygulama ile mümkün.