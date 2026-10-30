Teknoloji devinde büyük kriz patlak verdi! Milyonların kapıştığı iPhone Duo daha ilk günden çatladı

Cihazı satın alan ilk kullanıcılar, katlanma bölgesinde oluşan çatlaklar ve ekranda beliren parlak çizgiler nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşarken, teknoloji devi Apple kriz üzerine flaş bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Sorunun farkındayız, yenisiyle değiştireceğiz"

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler üzerine açıklama yayımlayan Apple, problemin sınırlı sayıda cihazda görüldüğünü iddia ederek mağdur olan müşterilere AppleCare üzerinden birebir cihaz değişimi yapılacağını duyurdu. Yetkili servisler değişim sürecini başlatırken, tamir devi iFixit yaptığı 3 boyutlu analizde dehşet detayı açıkladı: Menteşe mekanizmasındaki destek parçasının kapanma esnasında takılı kalarak ekrana aşırı baskı uyguladığı ve camı çatlattığı değerlendiriliyor.

Teknoloji tutkunlarını şoke eden bu kronik ekran arızası sonrası, Apple'ın fiyasko yaratan yeni amiral gemisi için nasıl bir nihai çözüm üreteceği merak konusu oldu.