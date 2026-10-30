  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mağdur olan yüz binlerce vatandaş için devasa para transferi resmen başladı! Kuş sürüsü uçağın kanadını parçaladı! Kalkıştan hemen sonra piste acil iniş yaptı! Türkiye, teknolojide büyük oynuyor: Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri! Kıbrıs ve Filistin kararı Aman dikkat! Telefonununuz sürekli çekiyor! MEB duyurdu! 2027 LGS tarihi belli oldu Mustafa Sarıgül'den sürpriz istifa kararı Suç örgütlerine 16 ilde operasyon! 198 şüpheliye adli işlem, 55 tutuklama Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı Çoluğunuzu çocuğunuzu CHP\YP zihniyetinden koruyun! Epstein’den farksızlar
Teknoloji Teknoloji devinde büyük kriz patlak verdi! Milyonların kapıştığı iPhone Duo daha ilk günden çatladı
Teknoloji

Teknoloji devinde büyük kriz patlak verdi! Milyonların kapıştığı iPhone Duo daha ilk günden çatladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Teknoloji devinde büyük kriz patlak verdi! Milyonların kapıştığı iPhone Duo daha ilk günden çatladı

Yıllardır süren söylentilerin ardından büyük gürültüyle piyasaya sürülen ve stokları anında tükenen katlanabilir telefon iPhone Duo, kullanıcıların elinde patladı.

Cihazı satın alan ilk kullanıcılar, katlanma bölgesinde oluşan çatlaklar ve ekranda beliren parlak çizgiler nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşarken, teknoloji devi Apple kriz üzerine flaş bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Sorunun farkındayız, yenisiyle değiştireceğiz"

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler üzerine açıklama yayımlayan Apple, problemin sınırlı sayıda cihazda görüldüğünü iddia ederek mağdur olan müşterilere AppleCare üzerinden birebir cihaz değişimi yapılacağını duyurdu. Yetkili servisler değişim sürecini başlatırken, tamir devi iFixit yaptığı 3 boyutlu analizde dehşet detayı açıkladı: Menteşe mekanizmasındaki destek parçasının kapanma esnasında takılı kalarak ekrana aşırı baskı uyguladığı ve camı çatlattığı değerlendiriliyor.

Teknoloji tutkunlarını şoke eden bu kronik ekran arızası sonrası, Apple'ın fiyasko yaratan yeni amiral gemisi için nasıl bir nihai çözüm üreteceği merak konusu oldu.

Apple'ın yeni sırrı deşifre oldu! Katlanabilir iPhone Duo'da çift batarya devri
Apple'ın yeni sırrı deşifre oldu! Katlanabilir iPhone Duo'da çift batarya devri

Teknoloji

Apple'ın yeni sırrı deşifre oldu! Katlanabilir iPhone Duo'da çift batarya devri

Teknoloji devinden gövde gösterisi! Apple'ın merakla beklenen lansmanında neler açıklanacak?
Teknoloji devinden gövde gösterisi! Apple'ın merakla beklenen lansmanında neler açıklanacak?

Teknoloji

Teknoloji devinden gövde gösterisi! Apple'ın merakla beklenen lansmanında neler açıklanacak?

230 bin lira verip rezil oldular! Apple’ın fiyasko katlanabilir telefonu elinde patladı: Ekranı çatır çatır kırılıyor!
230 bin lira verip rezil oldular! Apple’ın fiyasko katlanabilir telefonu elinde patladı: Ekranı çatır çatır kırılıyor!

Teknoloji

230 bin lira verip rezil oldular! Apple’ın fiyasko katlanabilir telefonu elinde patladı: Ekranı çatır çatır kırılıyor!

Google ve Apple’a ağır fatura! Tekelci düzene 47,5 milyon dolarlık ceza
Google ve Apple’a ağır fatura! Tekelci düzene 47,5 milyon dolarlık ceza

Gündem

Google ve Apple’a ağır fatura! Tekelci düzene 47,5 milyon dolarlık ceza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23