Teknoloji devi Google'dan heyecanlandıran yeni paylaşım! Satılık ikinci el otomobillerde tarihi ilan atağı

Hemen hemen herkes, bir ürün almadan önce o ürünü internetten araştırarak satın alıyor. Bunun için akla ilk olarak Google geliyor.

Kullanıcıların aradığı her şeyi en alakalı şekilde sunan Google, yakında ikinci el otomobiller için de faydalı bir özelliğini devreye alacak. Arama devinin ikinci el otomobil için hazırlığını yaptığı güncelleme ilk olarak SearchLab tarafından paylaşıldı.

Google'ın yeni açtığı sayfada araçlar gözükürken sadece bu sayfada da gözükmeyeceği belirtiliyor. Özellikle mobil cihazlarda bir otomobil arattığınızda arama sonuçlarının en tepesinde gösterilecek.

İKİNCİ EL OTOMOBİLLER LİSTELENECEK

Her platformda sürekli güncellenerek kullanıcı ihtiyacına odaklanan Google, önümüzdeki günlerde gelecek yeni özellikle yakınınızda yer alan satılık ikinci el otomobilleri listelemeye başlayacak.

Şu anda Türkiye için detaylarına henüz çok fazla yer verilmeyen güncelleme, ABD'deki kullanıcılar için bayilerin stoğuna göre ikinci el otomobilleri sıralayacak.

Google'de işletme profiline sahip tüm bayiler, Araç Kimlik Numarasına sahip olduğu sürece herhangi bir aracı envanterine ekleyerek Google'da listeleme şansına sahip olacak. Ayrıca bu araçlar arasında; kamyonet, motosiklet, RV daha birçok kategoriden ürün yer alacak.

Yukarıdaki ekran resminde bunun bir örneğini görebiliyorsunuz. Bayinin destek sayfası Google arama sonuçlarında geçen yılki satış etkinliğinin ayrıntılarını, hatta bu ayın başlarında yapılan son güncellemeyi de gösteriyor.

Söz konusu güncellemeyle berlirli bir araç için Google'da arama yaptığınızda, o aracın bölgenizde envanteri olması durumunda hem özellikleri, hem de pencere ögesinde yeni bir ''Satılık'' bölümüyle karşınıza çıkacak. Bu yeniliğin aynı zamanda üçüncü taraf satış uygulamalarına benzemesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Google’ın otomobil ilanları, yalnızca bu sayfada yer almayacak. TheVerge’ün haberine göre ilanlar, özellikle mobil cihazlarda bir otomobil arattığınızda arama sonuçlarının en tepesinde gösterilecek.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Google’ın araç ilanları özelliğinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Hizmet, Google tarafından da henüz resmen duyurulmadı. Ayrıca sayfada Türkçe dil desteğinin yer alması, hizmetin kesinlikle Türkiye’den araç ilanlarına da yer vereceği anlamına gelmiyor. Yeni güncelleme şu anda ABD'de beta süreci, yani test aşamasında görüldü.