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Dünya Teknoloji çökebilir: Güneş fırtınası Dünya'ya doğru ilerliyor!
Dünya

Teknoloji çökebilir: Güneş fırtınası Dünya'ya doğru ilerliyor!

Güneş'teki bir dizi patlama, bir "yamyam" Güneş fırtınasının Dünya'ya yönelmesine sebep olabilir.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 17:18:00 -
Teknoloji çökebilir: Güneş fırtınası Dünya'ya doğru ilerliyor!

Son günlerde, Güneş yüzeyinde parçacıkların fışkırdığı iki koronal kütle atımı (CME) meydana geldi.

Uzay hava durumu uzmanları, koronal kütle atımlarının şu anda Dünya'ya yöneldiği, uyduların ve diğer önemli sistemlerin bozulmasına neden olabileceğine dair uyardı.

Dahası, bunlar Dünya'ya doğru ilerlerken, birbirlerine yamyamlık edebilir ve daha da güçlü bir patlama haline gelebilir.

Bu tür bir yamyamlık, bir CME'nin Güneş'ten atılması daha sonra onu yiyip bitirecek daha enerjik ve daha hızlı bir patlamanın gerçekleşmesiyle meydana gelir.

İkilinin cuma günü Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Güneş özellikle aktif bir dönemden geçerken, gözlemciler gelecek birkaç günün "yüksek" düzeyde güneş aktivitesi getirebileceğini söylüyor. Bu da Güneş'ten daha fazla patlamanın gelmesine neden olabilir.

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