Teknoloji açığını Türkiye ile kapatacaklar! İki ülke arasında dev anlaşma

İtalya basını, Türkiye ile Mısır arasında sanayi savunma alanında yeni bir anlaşmanın eşiğinde olduğunu yazdı.

Mısır Askeri Üretim Bakanlığı'nın teknoloji transferi ve üretim anlaşmasını sonuçlandırmak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile görüşmeleri yoğunlaştırdığı kaydedildi.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA DEV ANLAŞMA

Bu stratejik adımın Mısır'ın savunma kabiliyetini güçlendirme, yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltma ve askeri sanayi üssünü geliştirme hedefleriyle uyumlu olduğu belirtildi.

Haberde, "Geniş bir yelpazede uçak, İHA ve hava savunma sistemlerini içeren Kahire Hava Sistemi, ileri hava savunma teknolojileri ve İHA'ların geliştirilmesine özellikle odaklanarak, TUSAŞ'tan teknoloji transferiyle özellikle ilgileniyor" denildi.

İki taraf arasındaki müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaştığı belirtilen yazıda, "Her iki ülke de anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Kesin ayrıntılar henüz ortaya çıkmasa da, anlaşmanın yalnızca teknoloji transferini değil aynı zamanda Mısırlı mühendis ve teknisyenlerin eğitim ve öğretimini de kapsaması bekleniyor. Bu, Kahire'nin gelişmiş silah sistemlerinin büyük ölçekli yerel üretimini başlatmasına olanak tanıyacak ve böylece ülkenin stratejik olarak kendi kendine yeterliliği artacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TUSAŞ'ın Mısır'a askeri uçak ve ilgili sistemleri ihraç etmesini sağlayacak olası bir tedarik anlaşmasından da bahsedildiğinin altı çizildi.

Mısır özellikle havacılık ve uzay sektöründeki teknoloji açığını kapatmakla ilgilendiğini yazan İtalya basını, "Eğer bu gerçekleşirse, bu sadece iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri bağları güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin küresel savunma alanında artan önemini de teyit edecek. Her iki ülke de görüşmelerin sonuçları konusunda iyimser görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ULUSLARARASI ALANDA ÖNE ÇIKTIĞIMIZ BİR SÜRECİ GÖRÜYORUZ"

Kırıkkale Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Merve Suna Özcan, "Türkiye açısından bunlar çok güzel haberler. Savunma sanayi alanında kendimizi gün geçtikçe daha da uluslararası alanda kabul ettirdiğimiz ve öne çıktığımız bir süreci görüyoruz. Çelik Kubbe'den bahsediyoruz. İHA ve SİHA satışları konusunda yurt dışında gittikçe güçlenmiş pazar içerisinde kendimizi aktör haline getirip bunları milli öz sermayemizle yapıyoruz.