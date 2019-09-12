TEKNOFEST’te son 5 gün

17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan TEKNOFEST için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ikinci kez düzenlenecek olan organizasyon havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki gelişmelerin de sahnelenmesine vesile olacak. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinden Volkan Can Çiftçi, Mücahit Toygar, Murat Yalçınkaya ve Muhammed Okur, 2016 yılında kurdukları “Mühendisin-i Asuman İHA Takımı” ile TEKNOFEST’e katılacak. 7 ayda tasarlanan görev odaklı İHA, 250 proje arasında ilk 30’a girerek, finale kaldı. Gençlerin hedefi, TEKNOFEST’ten birincilikle ayrılmak.