TEKNOFEST’in parlayan yıldızları

Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin “İlham Perileri” isimli takımı “TOS-TOS”, “Innovatrix Queens” takımı “Elevate watch”, “Gıda akışı ayırıcı”, “Planlı ders çalışıyorum”, “Akıllı sigara kullanımının tespiti”, “Otomatik iletişim butonları”, “Kütüphane güvenliği bilgilendirme sistemi”, “İş güvenliği ve alarm reaksiyon dizaynı” ve “Yük taşıma kutularının güvenlik sistemi”, “Promethium” takımı ise “A.E.T.S.” ve “Hayat kurtaran” projeleri ile TEKNOFEST Adana’da yarışacak.

İzmir’deki birinciliğin ardından her biri ayrı takım kuran öğrenciler Berra Sezer, Zehra Pınar Eligül ve Emirhan Vatansever, takım arkadaşları Rana Açar, Ayşe Nazlı Kayacan, Ömer Lütfü Alım, Altan Özer, Mustafa Kavak ve Uras Mete Coşkun ile yeni projelerle başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Öğrencilerden Zehra Pınar Eligül, TEKNOFEST Adana’da “TOS-TOS” adını verdikleri tekerlekli otomatik sandalye projesi ile yarışacaklarını söyledi. TOS-TOS’a birçok özellik yüklediklerini anlatan Eligül, şunları kaydetti: “Projemizle engelli kardeşlerimizin daha rahat hareket etmesini ve okullarında daha rahat eğitim almalarını sağlamak istiyoruz.”

Şüpheli hareket algılayan güvenlik kamerası

Innovatrix Queens takımından Rana Açar da Adana’ya 6 kategoride 8 proje ile katılacaklarını söyledi. Hazırladıkları projeler arasında “İşgard” projesinin dikkati çektiğini ifade eden Açar, hırsızlığa karşı yapay zekayı da kullanarak güvenlik kamera sistemi geliştirdiklerini belirtti.

Açar, kameraların, şüpheli hareketleri algılayıp güvenlik birimlerine olay öncesi ikazda bulunduğunu anlattı.

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“Promethium” takım kaptanı Emirhan Vatansever de Adana’da “Hayat kurtaran” ve “A.E.T.S” adını verdikleri iki projeyle TEKNOFEST’e katılacaklarını anlattı.