Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21 Eylül'de başladı. Festivale gitmek isteyenler ise nereden nasıl kayıt yaptırmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, TEKNOFEST kayıtları nereden alınıyor?

TEKNOFEST katılımı başvuru ekranı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivale katılabilmek için mutlaka kayıt yaptırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, önden kayıt ve hafta içi ziyaretle çok daha keyifli bir festival geçirilebileceğini belirtti.

TEKNOFEST'te çok sürpriz ve renkli gösteriler olacağını belirten Bayraktar, "Dünyada ilk defa hem insansız hem insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak. Yani Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Bugün ilk provaları yapıldı, çok heyecanlandık. İlerleyen günlerde bu gösteriyi izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu bekliyoruz" diye konuştu.

TEKNOFEST'e gitmek isteyenler öncelikle teknofest.org adresine giriş yapmalılar. Festivalin web sitesine girdiğinizde anasayfada 'TEKNOFEST 2021 Ziyaretçi Kayıt Formu" ifadesi yer alıyor. Buna tıklayıp gerekli adımları takip ederek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklar için kayıt formu doldurma zorunluluğu bulunmuyor. Konu hakkında yapılan açıklamada, "18 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır, yetişkin birinin refakati ile katılım sağlayabilir. Birden fazla gün ziyaret etmek istiyorsanız her gün için yeniden başvuru yapmalısınız. Finale kalan yarışmacılarımızın HES kodu alınarak kayıtları yapıldığı için tekrar ziyaretçi kaydı yapmasına gerek yoktur” ifadeleri yer alıyor.